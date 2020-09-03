Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем предположительно ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Впервые за три месяца за одну торговую сессию курс доллара взлетел сразу на два рубля, в момент компенсировав свое ослабление на протяжении целой недели. В четверг рубль так и не смог отыграть утраченное, завершив день в районе отметки 75,48 рублей за доллар.

В ожидании санкций

Рубль падает на фоне опасений, что история с Навальным повлечет за собой новые санкции со стороны Запада, а также отказ Германии от продолжения реализации проекта "Северный поток – 2".

Напомним, что на переговорах в Москве 26 августа замгоссекретаря США Стивен Биган сообщили главе МИД РФ Сергею Лаврову, что США уже подготовили набор жестких санкций в отношении России. Они будут введены, если выяснится, что главный российский оппозиционер действительно был отравлен.

"Ответные меры окажутся такими, что на их фоне "померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", – отметил Биган.

"Курс рубля к доллару и евро плавно подходит к своим историческим максимумам, - пояснил "Утру.ру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский, – Рекорды 2014-го года еще не взяты, но и история с Навальным, которая служит главной причиной обвала национальной валюты не завершена".

Эксперт почти уверен, что теперь Россию ждет новая порция западных санкций.

"Если дойдет ход до блокирования отечественного экспорта (в первую очередь нефти и газа), а тем более до отключения страны от системы международных расчетов (Свифта), то мы увидим очень сильное падение курса рубля", – прогнозирует Вязовский.

Он не исключает, что если события будут развиваться в таком же ключе, как и сейчас, курс доллара может взлететь до отметки в 100 рублей за одну единицу американский валюты. Падение рубля к евро может быть еще более серьезным, так как тон в санкционной политике скорее всего будет задавать Европа.

Не "Новичком" единым

Несмотря на политические события и опасность новых антироссийских санкций, основные угрозы в отношении рубля носят все-таки экономический характер, от чего российской валюте нисколько не легче.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в течение сентября рубль по отношению к доллару, скорее всего, ждет дальнейшее ослабление.

"Во-первых, отсутствие роста нефтяных цен не дают расти отечественной валюте. Во-вторых, в сентябре ожидается повышенный спрос на иностранную валюту, так как значительно увеличатся выплаты по внешнему долгу российских компаний и банков, – говорит эксперт, – В августе сумма составляла 3,1 млрд долларов, в сентябре она вырастет более чем в два раза – до 6,7 млрд долларов. Это окажет дополнительное давление на курс рубля".

Также, по его словам, на 18 сентября намечено очередное заседание ЦБ РФ, к которому будет приковано внимание инвесторов. В июле на решение регулятора о снижении ключевой ставки до исторического минимума 4,25% рынки отреагировали нестабильностью, рубль демонстрировал ослабление. Как и Вязовский, Артем Деев обеспокоен риском усиления санкционной риторики со стороны США и ЕС, а также возможностью введения новых санкций.

По его мнению, эти факторы могут привести к тому, что курс рубля опустится до отметок в 76-78 рублей за доллар.

Чуть более оптимистические цифры называет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Сегодня доллар США торгуется на Московской бирже по 75 руб., то есть по верхней границе среднесрочного диапазона, – говорит она, – В наших ожиданиях на текущую неделю предполагались колебания в пределах 73-75 руб"

На ближайшее время эксперт не видит особых рисков выхода курса за границы этого диапазона.

Кто из экспертов окажется прав нам предстоит узнать уже достаточно скоро.