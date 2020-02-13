Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 и 16 февраля 2020 года

Ближайшие выходные пройдут под эгидой ретроградного Меркурия. Считается, что при подобном расположении этой планеты, чувства и эмоции у людей обостряются и с ними случается то, чего обычно никогда не происходило. Однако астрологи считают, что суббота и воскресенье могут стать удачными для представителей почти всех знаков Зодиака. Так, сразу нескольких представителей звездных созвездий ждут перемены в личной жизни – они могут найти свою долгожданную любовь, а другие уладить свои финансовые проблемы. Обо всем этом в подробном гороскопе "Утра".

Овен

В ближайшие выходные Овнам стоит провести время с друзьями. Сидеть дома астрологи им категорически запрещают. Также представителям этого знака рекомендуется воздержаться от алкоголя и вредной пищи. В воскресенье не лишним будет заняться спортом или прогуляться. Кроме того, нужно уделить время близким – навестить родственников и позвонить старым приятелям.

Телец

Представителей этого знака ждет что-то удивительное. Звезды обещают им 15 или 16 февраля встречу с необычным человеком, который круто изменит их жизнь. Возможно, Тельцы столкнутся со старой любовью, получат неожиданное предложение по работе или отправятся в незапланированное путешествие. Представителям этого знака можно рисковать – удача на их стороне.

Близнецы

Близнецы выходные проведут в домашних хлопотах: пора разобрать шкафы перед началом весны. Астрологи советует им избавиться от всего лишнего, чтобы пустить новое в свою жизнь. А в процессе уборки они, скорее всего, найдут давно потерянную вещь. Все дела, связанные с финансами, лучше отложить до рабочей недели.

Рак

Романтическому настроению Раков ничто не сможет помешать. В эти выходные они будут купаться во внимании противоположного пола. Звезды советуют не поддаваться эмоциям, а трезво оценивать потенциального партнера. Также астрологи настоятельно рекомендуют Ракам быть внимательнее к людям, которых они пускают домой, среди них может оказаться желающий зла.

Лев

Представители этого знака 15 и 16 февраля, скорее всего, проведут в одиночестве. Но это не повод огорчаться. Они смогут завершить все неоконченные дела, заняться любимым делом и разобраться в своих чувствах. Сидеть все выходные дома не стоит: прогулка, поход в кино или по магазинам пойдет на пользу. А вот в интернете нужно быть осторожнее: есть риск стать жертвой мошенников.

Дева

Девам предстоят выходные в кругу семьи. Нужно буыть терпеливее к родственникам и любимому человеку, срываться на близких не стоит. Настроение Дев будет улучшаться только к вечеру, а вот днем они, как предсказывают астрологи, будут чувствовать апатию. Не стоит поддаваться плохим эмоциям. Лучше всего, выпустит пар на тренировке или провести время на свежем воздухе.

Весы

Позитивный настрой Весов в эти выходные ничто не сможет испортить. Даже внезапно возникшая работа покажется им простой и значительно улучшит их материальное положение. Тратить заработанное сразу звезды не советуют. В эти выходные Весам не стоит разбрасываться деньгами – они потребуются им на следующей неделе.

Скорпион

Скорпионам стоит внимательнее отнестись к здоровью. Надо отказаться от экстремальных видов спорта и вредной еды, иначе есть риск пострадать. Сидеть дома представителям этого знака не нужно. Лучший вариант – выехать за город или отправиться в небольшое путешествие. А вот решать рабочие вопросы астрологи не советуют – можно принять неверное решение.

Стрелец

Стрельцы в ближайшие выходные почувствуют желание круто изменить свою жизнь. Есть шанс встретить свою судьбу, получить интересное предложение по работе или совершить выгодную покупку. Можно пойти на риск и стоит прислушаться к своей интуиции – она их не подведет. На дороге следует быть внимательнее: не превышать скорость и переходить проезжую часть только в положенных местах.

Козерог

Представители этого знака могут столкнуться с финансовыми трудностями. Астрологи советуют не брать деньги в кредит, лучше обратиться за помощью к родственникам. Вечер субботы и воскресенья следует провести с любимым человеком – устроить романтический вечер и проявить внимание ко второй половинке – сейчас ей нужна поддержка.

Водолей

Водолеям выходить из дома 15 и 16 февраля не рекомендуется. Гороскоп прогнозирует, что они могут простудиться, стать жертвой воров или встретить старого врага. Лучше всего пригласить всех близких к себе домой и устроить семейный ужин, который давно откладывали. Не стоит принимать серьезных решений и давать обещаний – о них можно скоро пожалеть.

Рыбы

Рыбы в эти выходные, наконец, смогут наслаждаться заслуженным отдыхом. Им следует расслабиться и не думать о работе. Представители этого знака могут встречаться с друзьями, пойти на свидание или просто валяться перед телевизором – любой вариант отдыха пойдет им на пользу. От вечеринок и шумного застолья лучше воздержаться – лучше выспаться перед трудной неделей.

Таков гороскоп на 15 и 16 февраля 2020 года. Ранее "Утро" публиковало астрологический прогноз на год Белой Металлической Крысы.