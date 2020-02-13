Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ретроградный Меркурий: как избежать неудач в ближайшие недели

Ретроградный Меркурий: как избежать неудач в ближайшие недели
Фото: pixabay.com
Влияние планеты увеличит количество ссор

Уже через несколько дней на жителей Земли обрушится череда проблем и неудач. 17 февраля начнется период ретроградного Меркурия, из-за которого многие почувствуют недомогание, неуверенность в себе, а также окажутся эмоционально нестабильны.

Астрологи считают, что под влиянием планеты ссоры возникают чаще: в отношениях между людьми появляется недопонимание и недосказанность. Специалисты советуют в это время не переезжать и не менять место работы, а также избегать крупных покупок, ведь ретроградный Меркурий неблагоприятно влияет даже на технику, выводя ее из строя.

В ближайшие три недели напомнит о себе прошлое – всплывут подробности о произошедших ранее событиях. Впрочем, это может пойти на пользу и раскрыть многие тайны, ведь появится возможность посмотреть на все под другим углом.

Период ретроградного Меркурия – отличное время, чтобы побыть наедине с собой и разобраться в своих желаниях и целях. Астрологи советуют восстановить прерванные отношения и возобновить оставленные по какой-либо причине занятия любимым делом. Также в этот период они рекомендуют опираться лишь на собственную интуицию и не подвергаться влиянию чужого мнения.

Действие ретроградного Меркурия продлится около трех недель и завершится 10 марта. Следующий неблагоприятный период наступит 18 июня 2020 года.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей