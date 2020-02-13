Влияние планеты увеличит количество ссор

Уже через несколько дней на жителей Земли обрушится череда проблем и неудач. 17 февраля начнется период ретроградного Меркурия, из-за которого многие почувствуют недомогание, неуверенность в себе, а также окажутся эмоционально нестабильны.

Астрологи считают, что под влиянием планеты ссоры возникают чаще: в отношениях между людьми появляется недопонимание и недосказанность. Специалисты советуют в это время не переезжать и не менять место работы, а также избегать крупных покупок, ведь ретроградный Меркурий неблагоприятно влияет даже на технику, выводя ее из строя.

В ближайшие три недели напомнит о себе прошлое – всплывут подробности о произошедших ранее событиях. Впрочем, это может пойти на пользу и раскрыть многие тайны, ведь появится возможность посмотреть на все под другим углом.

Период ретроградного Меркурия – отличное время, чтобы побыть наедине с собой и разобраться в своих желаниях и целях. Астрологи советуют восстановить прерванные отношения и возобновить оставленные по какой-либо причине занятия любимым делом. Также в этот период они рекомендуют опираться лишь на собственную интуицию и не подвергаться влиянию чужого мнения.

Действие ретроградного Меркурия продлится около трех недель и завершится 10 марта. Следующий неблагоприятный период наступит 18 июня 2020 года.