В этот день православные отмечают Сретение Господне, один из главных христианских праздников в году

Слово "сретение" означает "встреча". 15 февраля в церквях принято освящать свечи и воду. Считается, что освященные свечи защитят дом от природных невзгод, а людей от сглаза и болезней. В народе верили, что вода, принесенная из храма, обладает целебными свойствами.

Приметы и поверья:

Как и другие христианские праздники, Сретение Господне связано с некоторыми запретами. Например, в этот день не следует путешествовать и отправляться в дальнюю дорогу. Иначе человек будет долго добираться домой или же вовсе не сможет вернуться.

15 февраля рекомендуется держать себя в бодром расположении духа. Многие верующие в этот день устраивают праздничные обеды и проводит встречи с родными.

На этот праздник принято прощать обиды, а также проявлять радушие и внимание к людям. Строго-настрого нельзя ссориться, сквернословить и тем более рукоприкладствовать. На Сретение желательно ограничить себя в тяжелых физических нагрузках. Уборкой в доме лучше заняться на следующий день. За трудную работу можно взяться только в том случае, если она приносит пользу окружающим людям.

15 февраля также не стоит класть деньги на кухонный стол. Считается, что таким образом человек изгоняет из дома удачу.