Подробный астрологический прогноз с 17 по 23 февраля

Предпоследняя неделя февраля ознаменуется тем, что Меркурий войдет в ретроградную фазу. Обычно эта планета негативно влияет на работу и взаимоотношения с людьми. Однако на этот раз астрологи более оптимистичны – звезды предсказывают продуктивную неделю почти для всех знаков Зодиака, но четырем из них будет непросто. Как себя вести, чтобы конец февраля также удался, "Утро" рассказывало в подробном гороскопе на февраль.

Овен

Представителям этого знака астрологи советуют не сидеть дома. Выбирайтесь в люди – поход в театр или даже в спортзал может преподнести настоящий сюрприз, например, встречу со второй половинкой или деловое знакомство. В среду Овнам стоит уделить внимание близким, тогда можно будет предотвратить назревающий конфликт в семье.

Телец

Тельцам с 17 по 23 февраля может поступить неожиданное предложение о смене работы. Если представителям этого знака давно хотелось что-то изменить в своей жизни, то звезды говорят, что сейчас самое время. Впрочем, позитивные тенденции привнести в повседневную рутину можно и менее значительными изменениями – можно перекрасить волосы и сделать стрижку. Любые эксперименты с внешностью будут удачными.

Близнецы

А вот Близнецам астрологи рекомендуют воздержаться от изменений в имидже, а также от косметологических процедур. Они могут не оправдать ваших ожиданий. Со спортом представителям этого знака также стоит быть аккуратными – есть риск получить травму. Пешие прогулки или йога станут отличной альтернативой занятиям в зале.

Рак

Раков на неделе с 17 по 23 февраля по подробному гороскопу ждут испытания. На вас навалится много работы. Однако отчаиваться не стоит – все проблемы удастся решить, а начальство по достоинству оценит старательность и находчивость, с которой представители этого знака подойдут к форс-мажорным ситуациям. Чтобы восстановить силы, на выходных Ракам стоит отправиться за город.

Лев

Львов всю неделю будет беспокоить любовная драма. Свободных представителей этого знака будет тревожить мысль, стоит ли завязывать отношения с новым знакомым. Звезды крепкого союза не предвещают, но яркий роман, который запомнится на всю жизнь, точно получится. Львы, у которых есть пара, рискуют погрязнуть в семейных разборках. Астрологи советуют попридержать свою гордыню и пойти на компромисс, чтобы конфликт не затянулся.

Дева

На представителей этого знака Зодиака ретроградный Меркурий будет действовать негативно – на работе Дев ждут проблемы. Поэтому если есть возможность уйти в отпуск, то сейчас самое время. Отправьтесь в самостоятельное путешествие, чтобы отдохнуть, а, заодно, поразмыслить о своей жизни. Решения, принятые в этот период, будут непростыми, но позитивно отразятся на вашем будущем.

Весы

Представители этого знака будут в течение всей недели необычайно коммуникабельны. Весам стоит наконец попросить начальство о повышении – удача на вашей стороне. Тем же, кто давно не находил в себе силы рассказать партнеру о своих чувствах, пора это сделать. Некоторым удастся забыть былые обиды, а другим узнать, что в них тоже влюблены.

Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам отложить все важные дела на последнюю неделю февраля. Так увеличатся шансы достичь большего успеха. С финансами представителям этого знака Зодиака также важно быть внимательными. Не тратьте деньги на мимолетные желания, совсем скоро средства понадобятся на более важные покупки.

Стрельцы

Представители этого знака окажутся в центре внимания на работе – без вас не решится ни одна сложная ситуация в офисе. Не отказывайтесь от возможности проявить себя и показать начальству, на что вы способны. Однако не пренебрегайте личной жизнью. Устройте своей второй половине романтический сюрприз – это позволит вновь вспыхнуть вашим чувствам.

Козерог

Козерогов в начале недели одолеет грусть. Однако уже в четверг настроение поменяется. Используйте это время себе во благо. Представители этого знака успеют завершить все начатые когда-то дела, а также смогут пролоббировать свои интересы как на работе, так и в семье. Если вы не начали жизнь с чистого листа после Нового года, то сейчас наступила такая пора.

Водолей

Водолеям на этой неделе необходимо прислушиваться к окружающим – интуиция пока от вас отвернулась. Близкие люди могут дать полезный совет, который перевернет вашу жизнь. Не бойтесь, если предложение родных окажется радикальным и покажется невыполнимым. Вам все по плечу, особенно сейчас. А уже осенью поблагодарите себя за смелый шаг.

Рыбы

Рыб испытания также не обойдут стороной. На предпоследней неделе февраля представители этого знака будут тяготиться своими отношениями. Не спешите расставаться, лучше проведите пару дней порознь со своей второй половиной. Этого времени окажется достаточно, чтобы понять, как действовать дальше. Свободным представителям этого знака нужно сосредоточиться на себе. Если вы четко определите для себя, какого человека хотите видеть рядом с собой, судьбоносная встреча не заставит себя ждать.

Таков подробный гороскоп для всех знаков на неделю с 17 по 28 февраля. Ранее "Утро" делилось прогнозом на весь 2020 год.