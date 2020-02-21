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День Панкратия-лапотника: что нельзя делать 22 февраля

День Панкратия-лапотника: что нельзя делать 22 февраля
Фото: pixabay.com
В праздник надо меньше думать

22 февраля верующие празднуют день памяти мученика Никифора и преподобного Панкратия. На Руси его называли Лаптевым днем, когда крестьяне были заняты плетением лаптей. До наших дней дошли приметы на праздник и некоторые запреты, которых нужно придерживаться. 

Молодым девушкам и женщинам на Лаптев день нельзя принимать комплименты, иначе они могут потерять красоту и молодость. Лучше всего не хвалить детей за усилия, чтобы они не обленились до конца года. В праздник нельзя строить планы на будущее: Панкратий и Никифор не любят пустых мечтаний. 

Оброненный на улице мусор надо обязательно поднять, чтобы избежать крупных денежных потерь в будущем. 22 февраля нельзя чесать уши или губы, чтобы не соврать кому-то или оказаться в ситуации, когда обманут близкие люди.

Считалось, что если 22 февраля стоит холодная погода, то весь март будет теплым и солнечным. Конец зимы определяли по ночному небу: если звезд не видно, значит холода отступают. Сны в ночь на 22 февраля называют вещими, они обязательно сбудутся в ближайшее время.  

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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