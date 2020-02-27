Лунный гороскоп на 28 февраля: подробное предсказание для всех знаков
В пятницу, 28 февраля 2020 года, растущая Луна окажется в созвездии Тельца. Этот день звезды призывают посвятить работе и проявлять большую инициативу в делах. Мешать достижению целей будет лень, с которой придется активно бороться. Также, по словам астрологов, предпоследний день февраля даст представителям всех знаков Зодиака знаки, которые смогут кардинально изменить судьбу, если удастся их правильно разгадать.
Овен
Для Овнов 28.02.20 станет днем разногласий. Представителям этого знака придется выяснять отношения как дома, так и на работе. Звезды советуют избегать конфликтов и чаще идти на компромисс.
Телец
Согласно лунному прогнозу, представителям этого знака 28 февраля не стоит браться за несколько дел сразу, иначе все они останутся незавершенными. Астрологи советуют Тельцам рассчитывать свои силы и меньше торопиться.
Близнецы
Душевное равновесие Близнецов 28.02.20 окажется под угрозой. Звезды рекомендуют представителям этого знака искать опору в близких и не пренебрегать помощью со стороны.
Рак
Лунный Телец предостерегает Раков от принятия важных решений 28 февраля 2020 года. Все они могут оказаться неверными, поэтому, согласно астрологическому прогнозу, лучше отложить их на следующий день.
Лев
Львам в последнюю пятницу февраля астрологи обещают командировку или дальнюю поездку. Согласно астрологическому прогнозу, это приведет к выгодной сделке или повышению.
Дева
Девам Луна обещает непростой день 28.02.2020. Звезды советуют наладить отношения с теми, с кем представители этого знака Зодиака давно были в ссоре.
Весы
Согласно астрологическому прогнозу, пятница 28 февраля – не лучшее время для смены работы. Лунный Телец советует Весам не принимать поспешных решений и хорошо обдумывать все свои действия.
Скорпион
Скорпионам предстоит непростой день: представители этого знака будут находиться в постоянном напряжении. Астрологи советуют 28.02.20 не злоупотреблять своими полномочиями и сконцентрироваться на достижении цели.
Стрелец
Согласно лунному гороскопу на 28 февраля, Стрельцам не следует давать никаких обещаний в этот день, ведь выполнить их не удастся. Лучше всего расслабиться и провести вечер в компании близкого человека, рекомендуют звезды.
Козерог
Козерогам Лунный Телец подготовил активный, полный событий, день. Представителям этого знака придется много трудиться, зато потом, согласно астрологическому прогнозу, Козерогов ждет заслуженный отдых.
Водолей
Водолеи 28.02.2020 почувствуют усталость от общения и желание уединиться. Звезды советуют следовать интуиции – это поможет перезарядиться и набраться новых сил.
Рыбы
Лунный Телец рекомендует Рыбам посвятить 28 февраля саморазвитию и обучению в профессиональной сфере. Время, потраченное на себя в этот день, принесет массу выгоды в будущем, обещают звезды.
Таков был подробный лунный гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля 2020 года. Ранее астрологи рассказали, что ждет астрологические знаки в марте 2020.
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