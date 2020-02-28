Подробный гороскоп на 29 февраля: что предсказывают звезды
29 февраля 2020 года считается мистическим днем, ведь встречается всего раз в четыре года. По словам астрологов, последняя суббота февраля подготовила некоторым знакам неприятные сюрпризы. Но трудности временны, а неудачи обернутся победами в ближайшем будущем. 29.02.20 Луна находится в Тельце и окажет сильное влияние на здоровье и эмоциональное состояние, спровоцировав бессонницы и тревожность.
Овен
Овнам 29 февраля 2020 года стоит внимательнее отнестись к своему окружению и не выдавать никаких тайн. Лучше никому не рассказывать о своих романтических отношениях с партнером, предупреждают звезды: это разрушит ваш союз.
Телец
Согласно астрологическому прогнозу, Тельцам 29.02.20 следует заняться своим здоровьем. Особенно полезны представителям этого знака будут водные процедуры и, если есть возможность, отдых на море.
Близнецы
Близнецов звезды предупреждают о больших финансовых тратах в будущем. Согласно предсказанию звезд, в субботу никому нельзя давать в долг, чтобы не остаться без денег тогда, когда они понадобятся.
Рак
Представителям этого знака не стоит ждать взаимности от человека, чувств которого Раки давно добиваются. Все попытки будут безуспешными, говорят астрологи. Вместо этого 29.02.2020 лучше наладить отношения с семьей, советуют звезды, и провести с близкими больше времени.
Лев
29 февраля Львы посвятят непредвиденным холопам. Прогноз гласит: выполнение давно запланированных дел в эту субботу избавит от многих проблем в будущем. Звезды говорят: возможно, представителей этого знака ждет роль лидера в коллективе.
Дева
Дев 29.02.20 ждет путешествие. Это может быть как командировка, так и давно запланированный отпуск. Согласно астрологическому прогнозу, в этот день состоится судьбоносная для представителей этого знака встреча.
Весы
У представителей этого знака Зодиака могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Особенно уязвимы окажутся Весы, страдающие от гипертонии. Звезды советуют 29 февраля 2020 года беречь себя и больше отдыхать.
Скорпион
Скорпионам в субботу придется противостоять многочисленным нападкам и советам со стороны. По словам астрологов, 29.02.20 нужно прислушиваться лишь к себе и собственной интуиции – только она подскажет верное решение.
Стрелец
Представителям этого знака 29 февраля нельзя взваливать на себя чересчур много. Гороскоп гласит, что дополнительные задачи лишь будут препятствовать достижению цели, именно поэтому лучше сосредоточиться на чем-то одном.
Козерог
29.02.2020 от романтических отношений Козерогам лучше отказаться, рекомендуют звезды. Решение сложных задач на любовном фронте стоит отложить, а в субботу заняться финансовыми вопросами и планированием дел на неделю.
Водолей
Водолеям пришло время сменить надоевшую работу, подсказывают астрологи. Согласно точному прогнозу, сейчас лучший момент для кардинальных перемен в жизни представителей этого знака, причем не только в сфере карьеры.
Рыбы
Рыбам 29 февраля придется держать свои эмоции под контролем, предсказывают звезды. В противном случае, конфликтов с близкими и коллегами избежать не удастся. Чтобы день прошел спокойно и благополучно, астрологи рекомендуют с самого утра заняться медитацией, а после обеда отправиться на прогулку.
Таков был точный гороскоп для всех астрологических знаков на 29.02.2020. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на март 2020.
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