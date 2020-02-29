Гороскоп на 1 марта: подробное предсказание для всех знаков зодиака
Гороскоп на первый день весны расскажет, что ждет каждый знак зодиака. Это время будет благоприятным для новых начинаний, а также благополучного завершения проектов. 1 марта 2020 года – день хороших новостей, который подарит возможность наконец осуществить задуманное.
Овен
1 марта, в воскресенье, у Овнов есть все шансы заключить выгодные сделки. Приятные новости ожидаются и на работе – возможно повышение или прибавка к зарплате. В личной жизни у одиноких Овнов тоже все наладится – звезды обещают новые знакомства. Вероятно, в этот день вы встретите вторую половинку.
Телец
01.03.2020 Тельцам следует заняться важными делами – все пройдет быстрее и легче, чем планировалось. Благоприятен это день и для обучения. 1 марта – хорошее время, чтобы наметить цели на будущее, велика вероятность, что мечты скоро сбудутся.
Близнецы
Стоит поберечь здоровье и не усердствовать с алкоголем и вредной едой. 1 марта 2020 года Близнецы могут почувствовать недомогание, кроме того, возможно обострение хронических заболеваний. Если предстоит решить важную задачу, помощи, скорее всего, ниоткуда не будет, придется справляться самим. Однако все усилия окупятся с лихвой – в конце трудного дня вас ждут приятные известия.
Рак
Ракам 01.03.2020 согласно астрологическому прогнозу стоит уделить время друзьям и близким. В этот день есть шанс уладить старые конфликты и наладить отношения с теми, на кого вы были обижены долгое время. Возможны также и новые полезные знакомства. Если вы ищете работу, ждите интересных предложений.
Дева
Неприятности дома и на работе уладятся сами собой, обещают звезды. Кроме того, 1 марта 2020 года Девы получат возможность поправить финансовое положение. Бизнесменам выпадет шанс заключить выгодные контракты.
Лев
Эмоциональным Львам 01.03.2020 стоит держать себя в руках и дважды подумать прежде чем с кем-то ругаться. Даже мелкая ссора может плохо повлиять на ваше будущее. В этот день постарайтесь окружить себя друзьями и провести его в расслабленной обстановке, без негативных мыслей и разговоров. И еще – присмотритесь к тем, кто вас окружает. Возможно, вы обретете нового друга.
Весы
В первый день весны високосного года следует разумно тратить деньги. Звезды предостерегают Весы от необдуманных покупок. Тем более не стоит брать кредиты 1 марта 2020 года. Тщательно все просчитайте и только потом решайтесь на крупные приобретения. А лучше перенести покупку на другой день.
Стрелец
Стрельцы 1 марта 2020 года будут пребывать в мрачном расположении духа, что может привести к ссорам с домашними и друзьями. Постарайтесь избавиться от негативной энергии – погуляйте на природе, займитесь спортом или помедитируйте.
Скорпион
День одинаково благоприятен как для серьезных дел, так и для развлечений с друзьями. 01.03.2020 Скорпионы могут начать новый успешный проект, найти единомышленников и завести романтическое знакомство. Вечером звезды советуют повеселиться и расслабиться.
Козерог
Козерогам 1 марта 2020 года не стоит забывать об отдыхе. Новые начинания обречены на успех, поэтому смело беритесь за то, о чем давно мечтали. Однако не погружайтесь в работу с головой, найдите время на любимое хобби и общение с любимыми и друзьями. Все должно быть в гармонии.
Водолей
Водолеям звезды советуют вспомнить о старых знакомых, с которыми они давно не общались. Возможно, возобновление забытых связей приведет к неожиданным переменам в жизни. 1 марта 2020 года благоприятный день и для того, чтобы уладить давние конфликты.
Рыбы
01.03.2020 смело отправляйтесь в салон красоты или торговый центр за новой одеждой. Смена имиджа однозначно пойдет Рыбам на пользу. Дело, которое вы давно начали, наконец сдвинется с мертвой точки – в этот день вы обязательно увидите перемены к лучшему.
Таков был гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков зодиака.
Ранее "Утро" публиковало подробный астрологический прогноз на март 2020 года.
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