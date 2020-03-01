Гороскоп на 2 марта: предсказание для всех знаков зодиака
Прогноз на 2 марта 2020 года расскажет, что ждет представителей каждого из знаков зодиакального круга. В понедельник нужно подготовиться к неприятным разговорам с друзьями и близким, а также набраться сил для скучных домашних хлопот.
Овен
Овнов 2 марта, в понедельник, ожидает встреча с интересным человеком. Возможны поездки и короткие командировки. Вечер лучше провести в компании коллег, ведь у вас к ним есть важный разговор. Его будет лучше провести в неформальной обстановке.
Телец
Тельцов 02.03.2020 ждет финансовая прибыль. Вы будете беспокоиться о деньгах, возможны траты, но в разумных пределах. Будьте осторожны: аппетит резко усилится. Тельцов давно мучит определенный вопрос. Так вот, волноваться не стоит: скоро ответ будет получен.
Близнецы
Для представителей этого знака Зодиака 02.03.2020 станет активным и продуктивным днем. Понедельник пролетит быстро, постарайтесь только поменьше язвить.
Рак
Для Раков 2 марта 2020 года станет достаточно трудным днем. Вам будет казаться, что друзья и близкие не обращают на вас внимания. Постарайтесь относиться к этому проще. Возможно, у них есть свои проблемы. Не стоит садиться за руль: день не подходит для поездок.
Лев
Львам предстоит много коммуницировать с коллегами, обсуждая итоги предыдущей недели. Вашу работу высоко оценят, возможно даже выпишут премию. Ждите вестей издалека, они будут приятными. День подходит для поездок, а может, вы начнете строить планы на путешествие.
Дева
Представители этого знака 02.03.2020, скорее всего, очень устанут на работе. Девам будет казаться, что они не справляются с поставленными задачами, но опасения беспочвенны. Вас могут подкалывать, но не обращайте внимания, это шутки без злого умысла.
Весы
Весам в понедельник улыбнется удача на всех фронтах. В работе будет виден прогресс, возможны переговоры с начальством, которые пройдут успешно. Вечер идеально подходит для свиданий.
Скорпион
Этому знаку зодиака 2 марта 2020 года предстоит иметь дело с деньгами. Возможны незапланированные траты. Вы будете слишком легкомысленно относиться к работе, а стоит сконцентрироваться и отдаться задачам по максимуму.
Стрелец
Для Стрельцов начало Великого поста станет довольно нервным днем на работе. Атмосфера будет наэлектризованной. Не старайтесь брать все на себя, отдайте часть обязанностей надежному коллеге или другу. Вечером возможны важные новости от родных.
Козерог
Для этого знака зодиака 02.03.2020 будет связано исключительно с работой. Не старайтесь сделать все за других, делегируйте полномочия. Следите за здоровьем: оно может вас подвести.
Водолей
Водолеям будет трудно сосредоточиться. Рабочие вопросы лучше отложить, вы начнете отвлекаться, думая о личной жизни. В отношениях со второй половинкой наступит гармония, возможны приятные сюрпризы. Вечер отлично подходит для ужина в ресторане.
Рыбы
Рыбам 02.03.2020 стоит сосредоточиться на хлопотах по дому. На работе все идет не очень гладко, но вашей вины тут нет, та что расслабьтесь и не думайте об этом. Обратите внимание на жизнь родственников: у них происходит что-то важное.
Таков был подробный и правдивый гороскоп на 2 марта для всех знаков Зодиака. Ранее "Утро" делилось точным астрологическим прогнозом на март.
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