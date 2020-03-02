Астрологический прогноз для для всех знаков зодиака в материале "Утра"

Вторник, 3 марта 2020 г. – непростой день во всех отношениях. Из-за положения ретроградного Меркурия представители всех знаков зодиака могут резко почувствовать себя хуже, чем обычно. Например, будет сложно вникнуть в дела, понимать о чем идет речь. Много энергии будут отнимать пустые разговоры.

Астрологи рекомендуют не растрачивать силы и не предпринимать никаких серьезных решений. Самое время построить долгие планы на будущее – обдумать серьезные покупки и заняться всеми делами, которые не требуют срочного результата.

У некоторых представителей звездных созвездий 3 марта может появится желание закатить скандал. Так вот, астрологи предупреждают, что ссориться ни с кем в этот день нельзя. Лучше побыть в уединении.

Звезды рекомендуют этот день 03.03.20 провести под девизом "что посеешь, то и пожнешь". От того, как вы сегодня будете воспринимать себя и окружающих зависит то, как сложится ваша жизнь в несколько месяцев. Так, если сегодня вы будете добры с близкими и знакомыми, то вам и стоит ждать от марта 2020-го добра, но если же нет...

Ранее специально для читателей "Утра" астролог составил подробный гороскоп для всех знаков на март 2020 года.