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Гороскоп на 3 февраля 2020 года: самый опасный день недели

Гороскоп на 3 февраля 2020 года: самый опасный день недели
Фото: ESA/ www.globalllokpress.com
Астрологический прогноз для для всех знаков зодиака в материале "Утра"

Вторник, 3 марта 2020 г. – непростой день во всех отношениях. Из-за положения ретроградного Меркурия представители всех знаков зодиака могут резко почувствовать себя хуже, чем обычно. Например, будет сложно вникнуть в дела, понимать о чем идет речь. Много энергии будут отнимать пустые разговоры. 

Астрологи рекомендуют не растрачивать силы и не предпринимать никаких серьезных решений.  Самое время построить долгие планы на будущее – обдумать серьезные покупки и заняться всеми делами, которые не требуют срочного результата.

У некоторых представителей звездных созвездий 3 марта может появится желание закатить скандал. Так вот, астрологи предупреждают, что ссориться ни с кем в этот день нельзя. Лучше побыть в уединении. 

Звезды рекомендуют этот день 03.03.20 провести под девизом "что посеешь, то и пожнешь". От того, как вы сегодня будете воспринимать себя и окружающих зависит то, как сложится ваша жизнь в несколько месяцев. Так, если сегодня вы будете добры с близкими и знакомыми, то вам и стоит ждать от марта 2020-го добра, но если же нет... 

Ранее специально для читателей "Утра" астролог составил подробный гороскоп для всех знаков на март 2020 года

Рина КРАСНОВА

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