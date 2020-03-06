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Гороскоп на 7 марта: всего один знака зодиака ждет финансовый успех

Гороскоп на 7 марта: предсказание для всех знаков зодиака
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/www.globallookpress.com
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 7 марта

В субботу, 7 марта, звезды советуют раскрыть новую жизненную страницу. Сегодня можно смело менять работу и отправляться в путешествие. Девиз дня: меньше слушайте мнения окружающих, иначе Вы рискуете стать их заложниками. Всего один знака Зодиака ждет финансовый успех – денежные поступления звезды сулят Козерогам, а Рыбам повезет в любви. 

Овен

Овнам 7.03.2020 стоит быть внимательнее к своим близким. Особенно это касается второй половинки. День прекрасно подходит для отдыха. Почему бы не провести его вместе с любимым человеком?

Телец

Держать слово 7 марта придется Тельцам. В противном случае невыполненные обещания аукнутся в будущем. А еще сегодня лучше воздержаться от экзотических фруктов, так как можно столкнуться с проблемами с пищеварением. 

Близнецы 

Близнецам звезды советуют провести 7 марта в шумной компании. И выходной день подходит для этого как нельзя кстати. Не исключены поездки, которые запомнятся надолго. 

Рак

О том, что мысли материальны, 7.03.2020 стоит помнить Ракам. Поэтому сегодня не надо вешать нос, а лучше настроиться на отличный результат в любом деле. Но звезды предупреждают: не стоит рисковать и принимать поспешные решения.  

Лев

У представителей этого знака Зодиака намечаются краткосрочные поездки. Это может быть мини-путешествие или командировка в соседний город, выход в свет или шопинг. Также можно отправиться в гости, ведь 7 марта – день триумфа Львов. Они сегодня не смогут избежать комплиментов. 

Дева

Девам 7 марта не стоит торопиться с выводами. Возможно, отношение руководителя или скрытность любимого человека – всего лишь Ваши домыслы. Тем не менее у Дев, согласно гороскопу, сегодня день самокопания наедине с собой. Чтобы отвлечься, звезды советуют почитать книгу, заняться шопингом или уборкой. 

Весы

Весам 7.03.2020 ни в коем случае нельзя отказываться от встреч с друзьями, иначе Вы рискуете пропустить ценную информацию. Посвятите субботу развлечениям. Сегодня также возможны известия издалека. 

Скорпион

Скорпионы 7 марта погрязнут в домашних хлопотах. А еще в этот день может поступить интересное предложение. Но не стоит обольщаться. Не исключено, что в последствии представители этого знака Зодиака разочаруются. В любом случае, звезды рекомендуют сегодня прислушиваться к интуиции. Она не подведет. 

Стрелец

Стрельцы, не отбрасывайте идеи, которые 7 марта взбредут вам в голову. В них есть рациональное зерно. Все, что приходит в этот день на ум, стоит зафиксировать на бумаге, чтобы потом воплотить в жизнь. А еще сегодня полезно навести порядок в доме и избавиться от ненужного хлама.

Козерог 

Козерогам 07.03.2020 звезды настоятельно рекомендуют следить за своими словами, иначе можно наговорить много лишнего, о чем потом придется жалеть. Поднимет настроение прогулка на свежем воздухе, поход в кино или просто просмотр фильма дома на диване. Сегодня можно рассчитывать на денежные поступления. 

Водолей

У Водолеев день может не задаться с самого утра. Однако совет влиятельного друга или другого рода его помощь выведет из тупиковой ситуации. Главное помнить – один в поле не воин. 

Рыбы 

Рыбам 7 марта следует избегать суеты. Лучше провести субботу в спокойной домашней обстановке. Сегодня будут полезны оздоровительные процедуры. А вечером можно устроить сюрприз второй половинке.   

Таков подробный астрологический прогноз для всех знаков на 7 марта. Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на март, согласно которому представителей четырех знаков зодиака ждут перемены. 

Ксения АНДРЕЕВА

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