Чтобы привлечь удачу, нужно обязательно проснуться на рассвете

В этот день православная церковь чтит память Феофана Исповедника – ему приписывали дар исцеления от болезней, а также верили, что византийский монах изгоняет бесов. На Руси же 25 марта готовились к полевым работам и провожали зиму.

Традиции и обычаи на 25 марта:

Феофанов день связан с лошадьми – главными помощниками крестьян во время весеннего посева. Именно поэтому 25 марта за животными было принято ухаживать особенно тщательно, а в ведро с водой, из которого они пили, обязательно клали серебряную монету. На Руси верили, что этот обряд сохранит здоровье лошадей.

Приметы и поверья на 25 марта:

1. Если в Феофанов день появился туман, то урожай овса и льна в этом году будет богатым.

2. Лошадь фыркает и трясет головой – к беде, громко ржет – к благополучию.

3. Иней на деревьях, согласно поверью, предвещает дождливый июнь.

Что нельзя делать 25 марта:

В этот день категорически запрещалось спорить и ссориться, что отчасти связано и с Великим постом, во время которого православные пытаются очистить тело и душу. Также на Руси верили, что 25 марта нужно обязательно встать на рассвете: это привлечет удачу и благополучие в дом.

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