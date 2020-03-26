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День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

По народному календарю в пятницу, 27 марта, чествуют Федора-Скотника и балуют угощениями домашних животных. А православные в этот день вспоминают преподобного Федора и молятся перед иконой Федоровской Божией Матери. Считается, что именно сегодня она выполняет любые просьбы. Однако чаще к Богоматери обращаются, чтобы она помогла в родах и наделила крепким здоровьем младенца, молятся о достатке и мире в семье.

Что нельзя делать на 27 марта: 

1. На Федора-Скотника нельзя смотреть в зеркало, иначе оно оставит человека без энергии и принесет беды. Пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть. 

2. Не стоит 27 марта брать в руки острые предметы, посещать магазины одежды и салоны красоты, дабы не нарушить первый запрет. 

3. Сегодня, чтобы избежать проблем и болезней, необходимо спать на свежем постельном белье и вытираться чистым полотенцем. 

4. В этот день следует заполнить продуктами холодильник. В противном случае можно остаться без еды на ближайшие 40 дней.

5. Ни к чему хорошему не приведут 27 марта разговоры с начальством о повышении в должности или увеличении зарплаты.

Приметы на 27 марта: 

1. Стук дятла в день Федора-СКотника – к скорому теплу. 

2. Холодный день – к недельным заморозкам. 

3. Гром – к теплому и урожайному лету. 

4. Усилившийся после полудня ветер – к буре.

Традиции и обычаи на 27 марта: 

1. В этот день наши предки чистили и благодарили домашний скот, наводя порядок в сараях и конюшнях.  

2. Считалось, что именно 27 марта животные наделялись особой силой, поэтому им можно было нашептать просьбы. 

3. С помощью заговоров на Федора-Скотника избавлялись от зависимостей: от алкоголизма и курения до привычки грызть ногти. 

Ранее "Утро" поделилось Гороскопом до 29 марта. Что Вас ждет в последние дни недели, можно узнать в нашей публикации. 

Ксения АНДРЕЕВА

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