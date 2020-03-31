В праздник на Руси задабривали домового

На Руси 1 апреля называли днем смеха, когда нужно было задобрить домового. Если дух появлялся хозяевам дома в черном, то ждали большую беду. Чтобы домовой проснулся в хорошем настроении, молодые девушки должны были подшутить над как можно большим числом людей.

Также 1 апреля считается днем памяти двух великомучеников Дарьи и Хрисанфа. По преданиям, муж с женой скрывали у себя дома новообращенных христиан и пострадали за свою веру. Римский император приказал подвергнуть Дарью и Хрисанфа пыткам.

В праздник крестьяне занимались хозяйством: убирались в доме, выходили на природу, расчищали от мусора постройки. Считалось, что святая Дарья помогает убираться в этот день.

Сны с 31 марта на 1 апреля считаются наиболее благоприятными: они подсказывают, какие действия нужно совершать для успеха в работе или любви.

Например, если во сне гладить собаку, то скоро наступит большое веселье. Поедание яблок обещает радостные события. Если девушка в сновидении завивает волосы, то ее знакомые сплетничают о ней.

Приметы на 1 апреля:

Если ночью в праздник на улице не видны звезды, то скоро придет тепло. Каким будет 1 апреля, таким же будет 1 октября. В праздник стоит теплая и сухая погода – она сохранится на всю весну. Если 1 апреля идет дождь, то летом стоит ждать ливней.

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