Оставленный дома беспорядок в этот день приведет к неприятностям

5 апреля православные верующие чтили память святого Никона. На Руси же в этот день было принято высаживать яблони и смородину, а также готовиться к полевым работам.



Традиции и обычаи на 5 апреля:

В Никонов день по традиции делали генеральную уборку в доме и в саду. Чтобы выгнать из дома нечисть, использовали мяту, а настойкой из нее протирали все поверхности. Из мяты пили чай: на Руси верили, что в этот день он обладает особыми целебными свойствами. Также 5 апреля прилетали зяблики, которых считали первыми гонцами весны.

Приметы и поверья на 5 апреля:

1. Кошка чихает – к дождю.

2. Ясное ночное небо – к заморозкам.

3. Гром в этот день обещает холодное лето.

Что нельзя делать 5 апреля:

В Никонов день категорически запрещалось спать на чужой подушке. На Руси верили, что это принесет несчастье. Также нельзя было оставлять беспорядок как в доме, так и в кошельке. Красить волосы 5 апреля тоже не желательно – это сулит проблемы в отношениях с противоположным полом.

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