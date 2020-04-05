Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения
6 апреля отмечается день памяти преподобного Артемия и канун одного из главных праздников для православных христиан, Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день существует ряд правил, которые надо соблюдать перед торжеством.
Традиции и обряды на 6 апреля:
1. Перед сном надо обязательно хорошо проветрить помещение и не засыпать в очень теплой комнате, чтобы не привлечь злых духов. Они испугают человека, который не очистил комнату перед сном.
2. 6 апреля нужно обязательно собраться за ужином всей семьей и вспомнить близких.
3. Хозяева должны обязательно убрать дом, тщательно протереть пыль и выкинуть старые и ненужные вещи, которые мешают обновлению.
Что нельзя делать 6 апреля:
1. В канун Благовещения нельзя ходить в гости или звать к себе в дом друзей, потому что из семьи может исчезнуть счастье и удача. Нужно уделить внимание родственникам старшего поколения и детям.
2. 6 апреля запрещается совершать любые крупные покупки и думать о деньгах.
Приметы на 6 апреля:
- Если ночью на 6 апреля будет тепло, то вся весна будет такой же.
- Теплая погода в канун Благовещения обещает скорое лето.
- Если в понедельник пойдет снег, то позже быстрее распустятся цветы.
- Если птицы в этот день не будет петь, то скоро придут морозы и снег.
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