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Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

6 апреля отмечается день памяти преподобного Артемия и канун одного из главных праздников для православных христиан, Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день существует ряд правил, которые надо соблюдать перед торжеством. 

Традиции и обряды на 6 апреля: 

1. Перед сном надо обязательно хорошо проветрить помещение и не засыпать в очень теплой комнате, чтобы не привлечь злых духов. Они испугают человека, который не очистил комнату перед сном.

2. 6 апреля нужно обязательно собраться за ужином всей семьей и вспомнить близких. 

3. Хозяева должны обязательно убрать дом, тщательно протереть пыль и выкинуть старые и ненужные вещи, которые мешают обновлению.

Что нельзя делать 6 апреля: 

1. В канун Благовещения нельзя ходить в гости или звать к себе в дом друзей, потому что из семьи может исчезнуть счастье и удача. Нужно уделить внимание родственникам старшего поколения и детям. 

2. 6 апреля запрещается совершать любые крупные покупки и думать о деньгах. 

Приметы на 6 апреля

  1. Если ночью на 6 апреля будет тепло, то вся весна будет такой же. 
  2. Теплая погода в канун Благовещения обещает скорое лето. 
  3. Если в понедельник пойдет снег, то позже быстрее распустятся цветы. 
  4. Если птицы в этот день не будет петь, то скоро придут морозы и снег. 

Ранее "Утро" поделилось гороскопом для всех знаков зодиака на апрель.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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