Что нельзя делать в праздник Благовеста: приметы на 8 апреля
8 апреля отмечается праздник Гавриила Благовеста, который принес Деве Марии новости о рождении Иисуса Христа. Архангел Гавриил – Божий вестник, на Руси к нему обращались с просьбами защитить от болезней, сохранить урожай и домашних животных во время трудного сезона.
В этот день наши предки продолжали празднества, как и в Благовещение, чтобы не вызвать гнев Гавриила. Существовал запрет на любую пряжу: считалось, что 8 апреля у женщин "отсохнут руки", если они займутся домашним делом.
Лучше всего в день Гавриила Благовеста отложить все серьезные дела и не брать на себя дополнительную работу, потому что все новые начинания закончатся неудачей. Запрещается покупать одежду и тратить деньги на излишества, на работе лучше отложить серьезные переговоры и подписание контрактов на следующий день.
Существует обычай, что если рано утром открыть окно и загадать желание, то архангел его обязательно выполнит.
Приметы на 8 апреля:
- Какая погода будет стоят на 8 апреля, такая же повторится 8 октября.
- Если на земле до сих пор лежит снег, то он не растает в течение месяца.
- Деревья распустились – пора задуматься о посадке урожая.
- Если ночью на 8 апреля стоят заморозки, то вся весна будет холодной.
Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.
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