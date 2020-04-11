За неделю до Пасхи православные празднуют Вход Господень в Иерусалим

Главные приметы и суеверия на 12 апреля – в подборке Утро.ру.

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. За неделю до светлого праздника отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

Множество поверий и традиций связано с главным символом этого дня. Если вы хотите украсить дом вербой, рвать ее нельзя рядом с кладбищами, это принесет несчастье. Кроме того, ветки не стоит обламывать с больных деревьев. Освященная в церкви верба, как издавна считается, лечит от хворей и помогает от сглаза.

Веточки нужно хранить в течение года, при этом просто выбросить в мусорное ведро их нельзя – нужно обязательно сжечь.

В Вербное воскресенье запрещено убирать, готовить, стирать. Суета может принести несчастье. Плохой приметой считаются ссоры и скандалы в этот день. Слишком бурное веселье и шумные вечеринки тоже не приветствуются.

Хорошей приметой считается посадить цветок. Комнатное растение, если будет расти здоровым, привлечет деньги и удачу.

Ранее Утро.ру публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на апрель.