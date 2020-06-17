Народные приметы на 18 июня: что нельзя делать в Дорофеев день

Народные приметы на 18 июня: что нельзя делать в Дорофеев день
Фото: pixabay.com
Православный календарь указывает, что в этот день чтят память священномученика Дорофея

На Руси считалось, что в этот период приходят самые короткие летние ночи. Также в это время расцветает сон-трава. Есть поверье, что с ее помощью можно предугадать будущее и защититься от влияния темных сил.

Что можно и нельзя делать 18 июня

В этот день можно положить под подушку сон-траву, чтобы во время сна узнать о своей судьбе.

В Дорофеев день нужно проверять урожай и следить за тем, как растут огурцы.

Стричь волосы в этот день нельзя, так как расти они будут очень долго.

18 июня можно подложить в огород лапоть, он поможет урожая стать вырасти большим и вкусным.

Народные приметы на Дорофеев день

Сновидения, увиденные во сне с 17 на 18 июня, воплотятся в жизнь спустя время.

Если во сне было что-то плохое, то нужно посетить храм или прочитать молитву.

Теплая погода говорит о том, что осенью можно будет собирать большой урожай.

Если слышно сов или бегает много пауков – значит быть дождю.

Туман над водой означает обилие грибов.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отношения станут лучше: Москва и Прага вскрыли ящик Пандоры

Посол Чехии в России объяснил кризис между странами

Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса

Ситуация на мировом финансовом рынке мало влияет на российский рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей