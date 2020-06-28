Подробный астрологический прогноз на предстоящую неделю поможет составить планы и избежать ошибок

Предстоящая неделя будет довольно благоприятной в эмоциональном плане. Представителям многих знаков улыбнется удача в поисках второй половинки. Однако на работе не стоит расслабляться: могут возникнуть неожиданные трудности. Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин на предстоящую неделю – в материале "Утро.ру".

Овен

Вам придется часто отстаивать свои интересы. Постарайтесь избегать конфликтов с начальством – вы, скорее всего, проиграете спор. Уделите как можно больше времени своей семье. Возможно, ваши родственники нуждаются в поддержке.

Телец

Вас ждет неоднозначная неделя. Получится заработать больше денег, чем обычно, на работе дела будут складываться удачно. Однако могут возникнуть проблемы в общении с людьми. Есть риск потерять друзей и испортить отношения с родственниками.

Близнецы

Неделя сложится удачно. У вас получится в одиночку решить большую часть спорных моментов на работе. Кроме того, удача ждет и на любовном фронте: велика вероятность встретить вторую половинку.

Рак

Старайтесь не решать проблемы самостоятельно. Скорее всего, результат разочарует и вас, и ваших близких. Постарайтесь не конфликтовать с любимым человеком: последствия могут быть необратимыми.

Лев

Не следует обращать внимания на мелкие неприятности, сосредоточьтесь на будущем. Сейчас подходящее время, чтобы строить планы. Высока вероятность, что они осуществятся. Правильным решением будет обратиться за советом к друзьям – они вас не подведут.

Дева

Сосредоточьтесь на работе, не позволяйте близким и друзьям вас отвлекать. У вас получится разобраться со всеми проблемами, но на это потребуется достаточно много времени. Если вы решите потратить несколько часов на развлечения, то получите массу новых, неожиданных впечатлений.

Весы

Неделю вы посвятите познанию. Учеба будет даваться легко. Возможно, у вас получится встретить духовного наставника. Весам, состоящим в браке, звезды сулят романтическое приключение.

Скорпион

Вы будете настроены на романтический лад. Возможно, получится сходить сразу на несколько свиданий. Кроме того, удача улыбнется и в финансовой сфере. Вероятны неожиданные финансовые поступления.

Стрелец

Вам предстоит принять важное решение, касающееся отношений со второй половиной. Сейчас самый удачный период для того, чтобы сделать предложение или согласиться на брак. Будьте осторожны с деньгами, старайтесь не тратить их на вещи, которые не сильно нужны в данный момент.

Козерог

Неделя пройдет под эгидой решения рабочих вопросов. Вы проявите себя как настоящие трудоголики. Если давно хотелось завести домашнее животное, то время пришло. Питомец будет покладистым и ласковым.

Водолей

На этой неделе вам стоит посвятить себя хобби и самореализации. Ваши скрытые таланты удастся проявить в полной мере. Общение со второй половинкой подарит не только удовольствие, но и новые знания.

Рыбы

Постарайтесь отвлечься от работы и наладить отношения с близкими. Стоит как можно времени проводить с семьей и друзьями. Разговоры об отношениях помогут улучшить настроение и психологическое здоровье.

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