Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Что обещают звезды на этой неделе – в предсказании от "Утро.ру".

Овен

На этой неделе многое будет зависеть от вашего умения выстраивать отношения с людьми. Придется быть дипломатом и улаживать спорные вопросы. Главное – соблюдать золотую середину: удержаться от резкой критики и неприкрытой лести. У некоторых Овнов в период с 6 по 12 июля могут быть приступы раздражительности. Справиться с плохим настроением поможет прогулка или поход в спортзал.

Телец

Представителям этого знака звезды советуют задуматься о карьерном росте. Пришло время открывать для себя новые горизонты и расти в профессиональном плане. Эта неделя будет весьма благоприятна для подобных перемен в жизни.

Близнецы

С 6 по 12 июля 2020 г. у вас будет возможность исполнить свою давнюю мечту. Все обстоятельства будут складываться в вашу пользу, говорят звезды. Не бойтесь действовать!

Рак

Представителей этого знака ждет довольно насыщенная неделя. Предстоит решить множество мелких проблем – впрочем, особого труда это не составит. А на выходные к вам придет вдохновение – возможно, появятся новые идеи, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

Лев

Если вы планируете отпуск, самое время заняться покупкой билетов и бронированием жилья. В середине недели звезды сулят успехи на работе – особенно благоприятен для важных переговоров четверг.

Дева

Неделя будет богата на события. На работе вам могут поручить множество важных дел. Внимания потребует и личная жизнь – возможно, возникнут проблемы со второй половинкой. Проявите дипломатичность и не доводите до крайностей. Постарайтесь мирно уладить конфликт. На выходные отвлечься от проблем поможет отдых на природе с друзьями и близкими.

Весы

На работе в этот период вас ждет успех, говорят звезды. Ваше упорство и трудолюбие, наконец, оценят по достоинству. Мир и гармония будут царить и в отношениях с любимым человеком.

Скорпион

С 6 по 12 июля представителей этого знака ждут важные перемены во всех сферах жизни. Если вы давно хотели сменить работу – настало время действовать. Одиноким Скорпионам звезды сулят новое романтическое знакомство, которое, возможно, перерастет в серьезные отношения.

Стрелец

Постарайтесь сохранять позитивный настрой в течение этой недели. Возможно, вы столкнетесь с мелкими проблемами, которые не сразу удастся решить. Однако отчаиваться не стоит: спустя некоторое время выход из ситуации найдется.

Козерог

С 6 по 12 июля 2020 г. следует воздержаться от новых проектов. Трезво оценивайте соблазнительные на первый взгляд предложения – вас могут обмануть, предупреждают звезды. В целом неделя пройдет без проблем и потрясений.

Водолей

Благоприятное время для важных решений. Однако нужно быть осторожным – не торопитесь сразу раскрывать всем свои планы, пока хорошенько все не обдумаете. Выходные звезды советуют провести дома. Наведите порядок, приготовьте вкусный ужин, посмотрите любимые фильмы и расслабьтесь.

Рыбы

На представителей этого знака на неделе навалится много работы. Постарайтесь заручиться поддержкой коллег. Ваши труды принесут плоды в скором будущем, говорят звезды.

Таков подробный гороскоп с 6 по 12 июля 2020 года.

Ранее "Утро.ру" публиковало астрологический прогноз для всех знаков зодиака на июль 2020 года.