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На Руси считалось, что в этот день надо вместе со всей семьей провести на сенокосе. Перед выходом в поле люди молились, чтобы погода была хорошая, а сено вкусным и качественным.
Что можно и нельзя делать в день Самсона
10 июля разрешается собирать и засушивать лекарственные растения и травы – они будут максимально полезны.
В этот день принято было приглашать к себе гостей, угощать их и укладывать спать. Считается, что чем больше ты отдашь, тем больше получишь в будущем.
Сегодня рекомендуется гадать по снам. Хорошие сновидения воплотятся в жизнь, а плохие нет.
Ругаться в день Самсона запрещалось. Также нельзя отказывать в просьбе родственникам.
Народные приметы на 10 июля
Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака.
Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании
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