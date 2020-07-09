Православный календарь сегодня предлагает чтить память Сампсона Странноприимца

На Руси считалось, что в этот день надо вместе со всей семьей провести на сенокосе. Перед выходом в поле люди молились, чтобы погода была хорошая, а сено вкусным и качественным.

Что можно и нельзя делать в день Самсона

10 июля разрешается собирать и засушивать лекарственные растения и травы – они будут максимально полезны.

В этот день принято было приглашать к себе гостей, угощать их и укладывать спать. Считается, что чем больше ты отдашь, тем больше получишь в будущем.

Сегодня рекомендуется гадать по снам. Хорошие сновидения воплотятся в жизнь, а плохие нет.

Ругаться в день Самсона запрещалось. Также нельзя отказывать в просьбе родственникам.

Народные приметы на 10 июля

Если пошел дождь, то пасмурная погода сохранится надолго.

Солнце светит ярко, а не небе ни облачка? Тепло задержится на семь недель.

Если цветы с утра распустились плохо, то жди ливень.

Активно летающие пчелы предвещает засуху.

Стрекоза, подлетающая к людям, предупреждает о плохой погоде.

На небе появилась радуга? День будет удачным.





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