Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
Фото: pixabay.com
Подробный астрологических прогноз поможет спланировать ближайшее будущее

Предстоящая неделя будет достаточной непростой для большинства представителей зодиакального круга. Многие расстанутся с деньгами, кто-то будет постоянно конфликтовать с близкими людьми. Как себя правильно вести, подскажет подробный астрологический прогноз от "Утро.ру". 

Овен 

Начало недели будет особенно сложным. Постарайтесь сдерживать негативные эмоции, не создавайте конфликтных ситуаций. Привести нервы в порядок поможет спорт и хобби. Постарайтесь уделить этим занятиям как можно больше времени. 

Телец 

Неделя будет достаточно простой, однако следует внимательнее следить за своими финансами. Есть вероятность, что у вас попытаются выманить деньги обманным путем. Из хорошего: будет время заняться собой, посетить салон красоты и тренажерный зал. 

Близнецы

Постарайтесь как можно больше времени уделить своей семье. Ваши родные в последнее время думают, что вы остыли к ним. Рабочие дела получится решить без проблем. Главное – не отказываться от помощи коллег. 

Рак 

Неделя будет довольно напряженной в плане работы. Постарайтесь заранее составить план, по которому будете действовать. Избегайте конфликтов со своей второй половиной: велика вероятность, что ссора перерастет в крупный скандал или даже расставание. 

Лев 

Ближайшая семидневка будет богата на новые встречи. Возможны романтические свидания, которые перерастут в крепкие отношения. На работе обстановка будет спокойно, однако не стоит отпускать все на самотек: внимательнее следите за развитием ситуации. 

Дева 

Вам стоит больше времени уделить рабочим вопросам. Возможно, на службе несколько раз придется задержаться. Но не отчаивайтесь: вы найдете время и для семьи, и для хобби. 

Весы 

Вам будет трудно принимать решения на этой неделе. Возможно, лень помешает вам быть активными на работе. Энергию поможет найти общение с друзьями. 

Скорпион 

Рабочие будни выдадутся довольно сложными. На вас "повесят" массу дел, которыми вы раньше не занимались. Однако разобраться с "текучкой" получится при помощи коллег. На выходных лучше отправиться на природу: у вас получится отдохнуть душой и телом. 

Стрелец 

Вам будет трудно сосредоточиться на важных проблемах. Постарайтесь решать мелкие проблемы, важные проекты оставьте на потом. Проводите больше времени с семьей и постарайтесь не тратить деньги впустую: покупки, скорее всего, не принесут вам удовольствия. 

Козерог 

На работе вы станете настоящим лидером: получится начать несколько важных проектов, который принесут финансовую прибыль. Однако будьте внимательны: возможно, кто-то из коллег постарается очернить вас перед начальством. 

Водолей 

Вам будет трудно сосредоточиться на рабочих делах. Заручитесь поддержкой коллег для того, чтобы вместе разобраться с накопившимися вопросами. Возможно, неожиданную неожиданную помощь вам окажут близкие. Правильнее всего будет им довериться. 

Рыбы 

Неделя уйдет на моральное восстановление. Постарайтесь поменьше сил тратить на работу – все равно особых высот вы не достигнете. Лучше потратить время на уход за собой и общение с друзьями. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июль.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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