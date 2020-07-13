В этот день не стоит разбрасываться деньгами

В эту дату православные христиане чтили память святых Демьяна и Кузьмы. Они были братьями и безвозмездно лечили всех, кому была необходима помощь. А однажды незнакомка отблагодарила их куриными яйцами. С тех пор 14 июля считалось Женским праздником. В этот день было принято собираться на девичники и запрещалось работать.

Что нельзя делать 14 июля

В эту дату действовало три основных запрета. Нельзя было тратить много денег, а стоило относиться к бюджету с умом. Считалось, что если сэкономить 14 июля, то в ближайшем будущем денег значительно прибавится.

Также строго запрещалось и завидовать. На Руси были уверены, что это могло навлечь беду на человека. Поэтому все негативные мысли старались отгонять прочь.

И третье правило, женщинам в этот день не разрешали работать. Если дамы не слушались, то впереди их якобы ждал очень трудный год. Поэтому 14 июля большинство женщин старались много отдыхать, веселиться и не думать о домашних заботах.

Приметы на 14 июля

Предки считали, если в этот день приснится малина – жизнь будет сладкой. Также эту ягоду использовали в качестве оберега и "избавления от соперницы". Якобы если в этот день накормить малиной девушку, которая положила глаз на вашего мужа, она отстанет от него.

Плохой приметой считалось рождение 14 июля ребенка у любителей выпить. Предки были уверены, что малыш унаследует дурную привычку родителей.

Кстати, незамужние девушки в эту дату использовали и еще одну хитрость. Они "цепляли" колючей веткой крыжовника парня, который им нравился. Это якобы помогало обратить внимание ухажера на себя.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь июль для каждого знака зодиака.