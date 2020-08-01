Подробный прогноз для женщин и мужчин подскажет, как привлечь удачу

Первая неделя августа выдастся непростой из-за парада планет. Особенно тяжело будет четырем знакам: им грозят ссоры с близкими и проблемы на работе. И все же некоторые трудности можно обернуть в свою пользу. Что ждет каждого из представителей зодиакального круга – в материале "Утро.ру".

Овен

Овнов ждет неделя, полная неожиданных событий. Будьте готовы импровизировать и переносить встречи – планы будут меняться слишком быстро.

Телец



Время с 3 по 9 августа 2020 года окажется наиболее подходящим для Тельцов, чтобы задуматься о своем будущем. В целом неделя пройдет спокойно и без лишних неприятностей, гласит гороскоп.

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют проводить как можно больше времени вне дома и общаться с новыми людьми. Эти знакомства помогут вам в будущем, обещают астрологи.

Рак

Ракам в ближайшую неделю придется быть ответственными и решительными. Не упустите возможность проявить свои навыки, гласит прогноз на август.

Лев

Львов ждут мелкие трудности, но представители этого знака с легко с ними справятся. Самодисциплина и контроль помогут добиться поставленной цели, говорят звезды.

Дева

Неделя с 3 по 9 августа для Дев будет неоднозначной. Серьезных проблем не возникнет, но все будет складываться не так, как хотелось бы. По словам астрологов, долго этот период не продлится.

Весы

У Весов будет немало поводов для беспокойства в первую неделю августа. Однако некоторые события, которые сейчас кажутся катастрофическими, в будущем обернутся в вашу сторону, успокоили астрологи.

Скорпион

Не спешите принимать решения, особенно в начале недели. Если Скорпионам удастся оградить себя от ошибок, то вторая половина августа пройдет благополучно.

Стрелец

Стрельцам выпадет отличная возможность избавиться от того, что мешало двигаться вперед. При этом астрологи предостерегают: сразу же браться за что-то новое пока не стоит.

Козерог

Козерогам, согласно гороскопу на первую неделю августа, все эти семь дней придется тщательно следить за своим настроением, чтобы не впасть в уныние. Ближайшее время лучше всего использовать для новых начинаний, к которым раньше вы подступиться не решались.

Водолей



Водолеи рискуют рассориться с близкими, особенно во второй половине недели. Звезды советуют меньше упрямиться и чаще идти на уступки.

Рыбы

Рыбам, по словам астрологов, в начале недели будет сложно расставить приоритеты и сосредоточиться на чем-то одном. Прислушайтесь к друзьям – они могут дать верный совет.

Таков астрологический прогноз на неделю. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на август для всех знаков.