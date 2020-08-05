Приметы на 6 августа: что нельзя делать в День Бориса и Глеба

Приметы на 6 августа: что нельзя делать в День Бориса и Глеба
Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
По традиции в этот день собирают ягоды

Православная церковь чтит 6 августа память князей Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира. Они были убиты по приказу своего брата Святополка. Считаются защитникам земли русской. В это же день крестьяне приступали к жатве, делали заготовки к зимнему сезону из черемухи и смородины.

Что нужно делать 6 августа

Традиционно 6 августа собирают ягоды – смородину и черемуху, которые ценятся целебными свойствами. Их соком лечат воспаления и избавляются от инфекций. Стоит уделить внимание заготовке банных веников. При этом березовый лист должен быть нежным, как бархат. Выбирайте ветви потоньше и подлиннее. До заката нужно пересчитать деньги – к успеху в будущих делах.

Что нельзя делать 6 августа

  • Нельзя выезжать в поле – поверье гласит, что в этот день работа запрещена.
  • Запрещена рубка леса для строительства и заготовки материалов – считается, что это приведет к семейной ссоре.
  • Нельзя нагружать себя сложной и трудновыполнимой работой, так же, как и домашними делами.

Приметы

  • Работать в поле – не уважать святых.
  • Теплый и солнечный день – холодная зима, а дождливая погода – снежная и теплая.
  • Утренний дождь – к хорошей погоде.
  • Мухи жужжат – к сухому дню.


Ранее "Утро.ру" писало о подробном прогнозе для женщин и мужчин с 3 по 6 августа.

Егор МАЛКОВ

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