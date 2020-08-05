Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Православная церковь чтит 6 августа память князей Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира. Они были убиты по приказу своего брата Святополка. Считаются защитникам земли русской. В это же день крестьяне приступали к жатве, делали заготовки к зимнему сезону из черемухи и смородины.
Что нужно делать 6 августа
Традиционно 6 августа собирают ягоды – смородину и черемуху, которые ценятся целебными свойствами. Их соком лечат воспаления и избавляются от инфекций. Стоит уделить внимание заготовке банных веников. При этом березовый лист должен быть нежным, как бархат. Выбирайте ветви потоньше и подлиннее. До заката нужно пересчитать деньги – к успеху в будущих делах.
Что нельзя делать 6 августа
Приметы
Ранее "Утро.ру" писало о подробном прогнозе для женщин и мужчин с 3 по 6 августа.
Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США
Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов