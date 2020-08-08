Подробный прогноз для мужчин и женщин подскажет, как избежать неприятностей

Вторая неделя августа подготовила представителям зодиакального круга немало сюрпризов. Одни будут с легкостью проходить испытания, другим же придется приложить немало усилий, чтобы сохранить равновесие. Как пройдет время с 10 по 16 августа 2020 года для каждого из знаков зодиака, – в материале "Утро.ру".

Овен

В начале недели Овнам покажется, что все удачно складывается само собой, но это ощущение обманчиво, предупреждают звезды. Для достижения результата потребуются немалые усилия, хотя собраться с силами будет очень сложно.

Телец

Прогноз на неделю обещает Тельцам благоприятное время для любых начинаний. Не бойтесь трудностей: если вы сейчас проявите настойчивость, вскоре в жизни наступят перемены к лучшему.

Близнецы

Неделя для Близнецов обещает быть спокойной, если представители воздушной стихии направят свою энергию в мирное русло. Будьте внимательны и осторожны в период с 10 по 16 августа 2020 года, советуют астрологи.

Рак

А вот Ракам без испытаний и переживаний в августе явно не обойтись, гласит гороскоп на неделю. Некоторых представителей этого знака ждут кардинальные перемены, которые заметно изменят жизнь.

Лев

Львов на неделе ждут лишь небольшие трудности – в целом ближайшие семь дней пройдут спокойно и размеренно. Звезды рекомендуют больше общаться с людьми – это поможет укрепить деловые связи и наладить отношения с друзьями.

Дева

Первая половина для Дев будет невероятно плодотворной, поэтому важные дела лучше не откладывать на середину августа. Некоторых представителей земной стихии ждет внезапная прибыль, обещает денежный гороскоп.

Весы

Для Весов в период с 10 по 16 августа главное – не сдаваться и проявить гибкость. Неделя будет непростой, и придется находить новые пути решения проблем. Важные встречи лучше пока отложить, предупреждают астрологи.

Скорпион

Любовный гороскоп подготовил Скорпионам массу сюрпризов. Начало недели пройдет напряженно, а вот во второй половине отношения, которые изначально были лишь деловыми, приобретут романтический характер.

Стрелец

С 10 по 16 августа Стрельцам будет невероятно везти: получится все, за что бы ни взялись эти представители огненной стихии. Звезды говорят: не упустите шанс приблизиться к своей цели в этот период.

Козерог

Козерогам лучше начать неделю с серьезных дел – заняться работой или учебой. К середине августа напомнят о себе старые знакомые, а те, кто недооценивал представителей этого знака, наконец признают свои ошибки.

Водолей

Водолеям предстоит сделать многое в ближайшие семь дней. Постарайтесь не откладывать дела, как бы ни хотелось: вернуться к ним позже уже не будет возможности, гласит прогноз на август.

Рыбы

То, как сложится эта неделя для Рыб, зависит исключительно от них. Астрологи говорят: только представители водной стихии решат, как провести время с 10 по 16 августа, – можно заняться решением важных дел, посвятить время друзьям или себе.

Таков подробный прогноз на неделю для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на август 2020 года.