Точный астрологический прогноз от "Утро.ру" поможет избежать неприятности на протяжении недели

Начинается вторая половина августа. Для кого-то из представителей зодиакального круга она будет весьма удачной. А некоторым придется напрячь все силы, чтобы успеть завершить рабочие дела. Подробный астрологический прогноз от "Утро.ру" поможет правильно расставить приоритеты на грядущей неделе и распределить свои силы.

Овен

В начале недели вам предстоит решить множество рабочих вопросов. Придется сконцентрироваться и не отвлекаться на мелочи. О встречах с друзьями до четверга придется забыть. Зато после у вас появится масса свободного времени. Получится увидеться с теми, с кем давно не общались. В выходные звезды советуют вам провести время на природе.

Телец

Уделите время спорту. Лучше всего тренироваться хотя бы через день, чтобы результат был заметен как можно скорее. Физическая активность поможет вам расслабиться после тяжелого трудового дня. Постарайтесь как можно больше общаться с близкими. Они могут вам помочь дельным советом.

Близнецы

У вас будет очень загруженная неделя. Будет много рабочих задач, которые не всегда будет получаться решать оперативно и без проблем. Не расстраивайтесь, в выходные у вас получится отдохнуть от проблем. Лучше всего в субботу-воскресенье провести время дома, посмотреть кино и выспаться.

Рак

У вас будет спокойная, не самая загруженная неделя. Получится уделить себе время, посетить салон красоты или потратить время на прогулки. На работе дела идти своим чередом, активного вашего участия в них не потребуется.

Лев

Вас ждут большие перемены в отношениях с коллегами. Возможно, удастся найти новых единомышленников и запустить новый проект. Будьте внимательны: ваше умение анализировать детали поможет правильно настроить работу.

Дева

У вас получится действовать методично на протяжении трудовой пятидневки. Из-за этого особых проблем в офисе не предвидеться. Свободное время лучше всего будет потратить на хобби.

Весы

У вас на протяжение недели сохранится романтический настрой. Возможно, пришло время встретить свою вторую половинку. Постарайтесь почаще выбираться из дома и побольше общаться с людьми.

Скорпион

вас ждет напряженная рабочая неделя. Взаимоотношения с коллегами разладятся, будет возникать масса мелких ссор. самое главное – держать себя в руках, тогда получится выйти победителем из любой ситуации. В выходные смело можете пригласить гостей: посиделки в узком кругу пройдут отлично.

Стрелец

Всю неделю придется внимательно следить за своими тратами. есть риск, что у вас попросят в долг крупную сумму денег. звезды не советуют занимать, потому что средства вам, вероятнее всего не вернут. Проведите как можно больше времени со своей второй половинкой. Ей сейчас нужна ваша забота.

Козерог

Высокая работоспособность поможет вам решить множество задач на работе и закрыть несколько масштабных проектов, которые давно были в разработке. Начальство отметит ваши старания. Возможно скорое повышение или премия.

Водолей

Вам следует призвать на помощь всю свою концентрацию и сосредоточиться на работе. Ветренность и непунктуальность могут сыграть с вами злую шутку. Встречи с друзьями на этой неделе лучше всего отложить: из-за высокой нагрузке на службе все равно маловероятно, что получится провести время вместе.

Рыбы

Неделя будет достаточно напряженной, но не огорчайтесь. Преодолеть все трудности вам поможет ваша вторая половинка. прислушивайтесь к ее советам и все будет в порядке. Постарайтесь не ссориться с коллегами: возможно, кто-то из них давно имеет на вас зуб и не упустит возможности сделать гадость.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на август.