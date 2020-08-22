Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
Небо. Фото: ESA/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Точный астрологический прогноз от "Утро.ру" поможет принять правильные решения

Последняя неделя лета не для всех знаков зодиака окажется удачной. В это время на первые роли выйдут планеты, которые в астрологии называют личными – Солнце, Луна, Меркурий, Венера. Так что в этот период все люди будут больше думать о себе, что может сказаться на окружающих. Как избежать негативных последствий, расскажет "Утро.ру"

Овен

Звезды советуют Овнам как можно меньше работать на этой неделе. Конец лета сулит ощутимые проблемы в работе и учебе, так что по возможности такие активности лучше избежать. Если получится взять короткий отпуск, проведите его в спокойной обстановке и подготовке к грядущей осени.

Телец

На этой неделе Тельцы будут в ударе. Представители этого знака станут настоящими генераторами идей, им будет сопутствовать удача в бизнесе и обучении. Смело можете начинать новые дела или разбирать накопившиеся завалы.

Близнецы

Неделя в 24 по 30 августа – не самое благоприятное время для Близнецов. Звезды сулят неприятности, однако, если вы сможете взять себя в руки, то с легкостью преодолеете все преграды. Лучше воздержаться от крупных покупок.

Рак

Астрологи не исключают проблемы на работе и с бизнес-партнерами. Серьезные переговоры лучше отложить на осень, а конец лета посвятить завершению начатых дел. Ракам не стоит вступать в споры с начальством, иначе могут появиться серьезные проблемы на работе.

Лев

Звезды открывают перед Львами все двери в сфере увеличения достатка. Новые проекты принесут хорошую прибыль, также вы сможете заработать на выполнении сторонних заказов или оказании услуг. Вечера лучше проводить в спокойной домашней обстановке – это время потребуется на восстановление после насыщенного дня.

Дева

Неделя будет благоприятной для установления деловых контактов, не исключены серьезные перемены на работе. На неделе с 24.08.20 по 30.08.20 Девам будет сопутствовать успех в финансовых вопросах.

Весы

Весам в этот период лучше отстраниться от дел, связанных с финансами. Пытаться поменять место работы тоже не стоит. Занятие новым делом скорее всего не принесет ожидаемых результатов. Поэтому конец лета проведите в решении личных вопросов. Самое время разобраться в отношениях с близкими людьми.

Скорпион

Неделя не благоприятна для принятия серьезных решений. Это время Скорпионам лучше провести в спокойной обстановке. Если же у представителей этого знака появятся дела, которые не терпят отлагательств, обязательно сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

Стрелец

Звезды сулят Стрельцам недомогания и повышенную нервозность на этой неделе. Для того чтобы минимизировать последствия от неблагоприятного периода, больше времени уделяйте творчеству, смотрите веселые фильмы и проводите время с детьми или домашними питомцами.

Козерог

Скорее всего, на этой неделе Козерогов ждут проблемы с близкими людьми. Весьма высока вероятность поссориться с любимым человеком. Для того чтобы избежать конфликтов, старайтесь проводить время в одиночестве и не поддавайтесь на провокации.

Водолей

Неожиданно или запланировано, но Водолеям придется посвятить неделю вопросам, которые не были решены еще в июле. К концу недели у вас будут все шансы на то, чтобы разобрать завалы с максимальной пользой для вашего финансового положения и душевного равновесия.

Рыбы

Первая половина недели будет весьма успешной для Рыб. Вам будет сопутствовать удача в сфере творчества, спорта, воспитания детей, досуга и образования. Возможны небольшие путешествия. А вот ближе к выходным ситуация изменится не в вашу пользу, так что вам придется держать себя в руках.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь.

Ольга ФЕДОРОВА

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