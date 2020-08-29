Точный астрологический прогноз от "Утро.ру" на семь дней

На предстоящей неделе многим знакам Зодиака нужно подумать о своей судьбе и о том, как достичь успеха в работе. Примите взвешенное решение, обсудите его с семьей, советуют звезды.



Овен

Придерживайтесь выбранного пути – если Овны не проявят настойчивости, все ваши труды будут напрасны. Будьте жестки во всем, что касается работы. Но не проявляйте излишней подозрительности – не все кругом враги.

Телец

Примите перспективные предложения, которые могут вам поступить. Удачная неделя для деловых бесед и встреч. Контролируйте себя: Тельцам не стоит проявлять излишнего негатива и раздражительности.

Близнецы

Отдохните и наберитесь сил. Близнецам будут поступать многочисленные рабочие предложения – подойдите к выбору с умом. Не стоит в одночасье принимать решения о новой карьере, посоветуйтесь с близкими и коллегами, рекомендует гороскоп на неделю.

Рак

Для успеха заявляйте о себе, демонстрируя свои способности. Так Раки смогут обеспечить положительное отношение со стороны начальства.

Лев

Богатая на творчество неделя для Львов. Не стоит преследовать корыстные цели в личной жизни – не требуйте от избранника денег и лишних подарков. В жизни вас ожидает сильный ветер перемен.

Дева

Для Дев эта неделя полна подводных камней и неприятностей. Подумайте, как можно будет избежать возможных ссор с семьей. Займитесь личными отношениями.

Весы

Лучшее время для того, чтобы получить новые знания и сменить работу. Сторонитесь шумных компаний: ничего, кроме усталости, вам это не сулит. Воспользуйтесь интуицией – она поможет Весам принять верное решение.



Скорпион

Расставьте приоритеты, но постарайтесь при этом абстрагироваться от эмоций. Скорпионам нужно верить в самое лучшее, держаться за родных – все в ваших руках.

Стрелец

Подумайте о своих профессиональных перспективах, после чего действуйте. Поделитесь идеями с близкими – Стрельцы смогут стать настоящим хозяином своего положения. Проведите выходные в семейном кругу.

Козерог

Воспользуйтесь творческим подъемом, который вас ждет на этой неделе. Займитесь составлением перспективных планов, освойте новое дело. Козерогам опасно упускать удачу.

Водолей

Водолеям нужно направить свои усилия на равновесие с внешним миром. Ничто не бывает легким и простым. Старайтесь, работайте – желающих судьба ведет, а нежелающих тащит.

Рыбы

Не суетитесь, проявляйте размеренность и спокойствие. Принимайте все решения с холодным умом, отбросьте эмоции. Рыбам не стоит назначать встречи, если они в плохом расположении духа.