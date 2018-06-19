Найдена связь между алкоголем и раком

Ученые определили, как спиртное влияет на здоровье

Медики из Национального института изучения рака в Бетесде задались целью выяснить, почему одни исследования влияния алкоголя на жизнь и здоровье людей доказывают, что он безусловно вреден, более того, вызывает такие страшные заболевания, как рак. Другие же свидетельствуют о том, что в малых дозах спиртное полезно для здоровья.

Исследователи проанализировали статистику, которая была собрана в рамках мониторингового проекта PLCO при участии почти 100 тысяч американцев в возрасте от 55 до 74 лет. Эксперимент был проведен для выявления причин развития наиболее распространенных видов опухолей (рака простаты, прямой кишки, яичников и легких). Ученые пытались определить, каким образом диета и образ жизни, а также вредные привычки и генетика влияли на частоту их появления.

Авторы статьи, опубликованной в журнале PLoS Medicine, воспользовались этими данными для того, чтобы выявить влияние алкоголя на продолжительность жизни человека и вероятность развития у него онкологического заболевания.

Исследователи отметили, что за восемь лет, которые длился проект почти 10 тысяч его участников умерли, а еще у 12 тысяч был обнаружен рак. Связав воедино данные об алкоголе, смерти и опухолевых заболеваниях, медики установили, что употребление спиртного по-разному влияло на вероятность получить смертельное заболевание.

В случае употребления небольших доз алкоголя, шансы умереть не только не увеличивались, а даже уменьшались. В случае же превышения определенного порога, они значительно возрастали.

Таким образом, ученые в очередной раз убедились в том, что пользу и вред алкоголя для здоровья пока невозможно однозначно определить, а, следовательно, рекомендации по его разумному употреблению исключены.

Тем не менее, исследователи предупреждают о том, что их выводы "ни в коем случае не стоит воспринимать как одобрение или рекомендацию для постоянного употребления небольших доз спиртного".