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Найден новый способ победить рак груди

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Препараты, подавляющие специфические белки остановят заболевание

Молочные железы включают в себя два типа клеток, которые состоят из прогениторных клеток. Половой гормон прогестерон способствует их делению, что приводит к развитию онкологии. Женщины с мутацией в гене BRCA1, который может передаваться по наследству, чаще заболевают раком. Сообщает портал MedicalXpress.

Ученые из Центра исследования рака принцессы Маргарет в Торонто провели эксперимент над молочными железами мышей и выяснили, что некоторые препараты, к примеру, децитабин, останавливает пролиферацию прогениторных клеток. Также клетки с мутациями BRCA1 уменьшались благодаря данным веществам – сообщают специалисты.

Ранее эксперты из Сент-Луиса создали новую вакцину для лечения глибластомы. Исследования прошли успешно и срок проживания пациентов увеличился с 18 месяцев до 23, а в некоторых случаях до 40,5.

Евгения КАРПУНИНА
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