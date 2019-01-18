Найдена необычная причина ожирения

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Группа ученых из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса выяснила, что именно провоцирует набор лишних килограммов. Оказалось, что к этому приводят нарушения в работе белковых молекул семафоринов, которые в большом количестве присутствуют в гипоталамусе развивающегося плода.
Специалисты провели ряд экспериментов, блокируя сигналы семафоринов у лабораторных мышей. Из-за этого клетки мозга грызунов переставали правильно расти. Нарушения в гипоталамических цепях, которые отвечают за потребление пищи и уровня сахара в крови, способствовали тому, что животные поправлялись.
Результаты опытов ученые опубликовали на сайте Medical Xpress.
Исследователи также проанализировали данные о состоянии людей, которые страдают от ожирения. Оказалось, что у тех добровольцев, у которых были проблемы с лишним весом в детстве, часто оказывались мутации в генах, регулирующих передачу семафоринов. Так ученые доказали, что эти белковые молекулы воздействуют на процессы, контролирующие вес.
Ранее британские специалисты обнаружили, что люди сталкиваются с ожирением из-за старения мозга и неправильной выработки дофамина.
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