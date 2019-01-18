Найдена необычная причина ожирения

Склонность к избыточному весу формируется у людей еще в утробе

Группа ученых из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса выяснила, что именно провоцирует набор лишних килограммов. Оказалось, что к этому приводят нарушения в работе белковых молекул семафоринов, которые в большом количестве присутствуют в гипоталамусе развивающегося плода.

Специалисты провели ряд экспериментов, блокируя сигналы семафоринов у лабораторных мышей. Из-за этого клетки мозга грызунов переставали правильно расти. Нарушения в гипоталамических цепях, которые отвечают за потребление пищи и уровня сахара в крови, способствовали тому, что животные поправлялись.

Результаты опытов ученые опубликовали на сайте Medical Xpress.

Исследователи также проанализировали данные о состоянии людей, которые страдают от ожирения. Оказалось, что у тех добровольцев, у которых были проблемы с лишним весом в детстве, часто оказывались мутации в генах, регулирующих передачу семафоринов. Так ученые доказали, что эти белковые молекулы воздействуют на процессы, контролирующие вес.

Ранее британские специалисты обнаружили, что люди сталкиваются с ожирением из-за старения мозга и неправильной выработки дофамина.