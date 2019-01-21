Подо льдом Антарктиды нашли следы жизни
Под километровой толщей льда на самом южном континенте обнаружили следы древних окаменелостей – каркасы крошечных животных, когда-то населявших водоем в 600 км от полюса.
Ракообразные и тихоходки величиной меньше макового зернышка были найдены в подледниковом озере Мерсер, воды которого тысячелетиями оставались нетронутыми. Ранее исследователи могли изучать озеро лишь с помощью радаров, однако все изменилось в конце декабря прошлого года, когда американские ученые пробурили скважину и добрались до спрятанной подо льдом воды.
По словам микропалеонтолога из Университета Небраски-Линкольна Дэвида Харвуда, находка стала сюрпризом для биологов. Еще больше возросло удивление исследователей, когда они поняли, что некоторые из обнаруженных микроорганизмов обитают только на суше.
Возможно, найденные в озере существа жили в прудах и реках Трансантарктических гор, которые находятся на расстоянии около 50 км от Мерсера. Рачки и тихоходки обитали в Антарктике в периоды потепления климата от 10 до 120 тыс. лет назад.
Похолодание убило жизнь на континенте, и льды задушили эти оазисы, отмечается на сайте Nature. Теперь генетики займутся изучением ДНК найденных животных, чтобы лучше узнать, как менялся климат, как в Антарктиде, так и на Земле в целом.
Доллар рухнет на этой неделе
Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду
В аккурат под выборы: украинцам раздают деньги
Правительство Петра Порошенко подсуетилось и пообещало помочь бедным гражданам с оплатой коммуналки
Новости партнеров
Фоторепортаж
Здоровье
- Названы неожиданные средства для повышения потенции
- Прорыв в науке: найдено лекарство от болезни Альцгеймера
- Найден простой способ спастись от слабоумия
Сирия
- Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию
- С-300 в Сирии сбили самолет Израиля
- У российской базы в Сирии прогремели взрывы
Выбор читателей
- Скрипали мертвы: британцы обманули весь мир
- Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
- НАТО пригрозила взять Крым и Калининград
- Су-57 проиграл китайскому истребителю
- В проекте Крымского моста обнаружили грандиозную ошибку
- В Москве прогремели взрывы
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Мариуполь выйдет из Украины
- Провокацию у Крымского моста устроили США
- В США передумали насчет Крыма и Донбасса
- "Ночная бабочка": Лорак без трусов разнесли в Сети
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября
- Фарс бывшей Джигарханяна раскусили
- Момент истины: ложь об "отравителях" Скрипалей разоблачили
- Степаненко раскрыла постыдное пристрастие Петросяна
- Стали известны подробности смерти Кобзона
- Беременна: исчезновение Юлии Скрипаль объяснили
- Алла уже сдает: Галкин скрывает Пугачеву
Выбор читателей
- Юлия Скрипаль
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Лера (Валерия) Кудрявцева (Макарова) российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина