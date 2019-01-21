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Подо льдом Антарктиды нашли следы жизни

Фото: pixabay.com
Таинственная находка изумила ученых

Под километровой толщей льда на самом южном континенте обнаружили следы древних окаменелостей – каркасы крошечных животных, когда-то населявших водоем в 600 км от полюса.

Ракообразные и тихоходки величиной меньше макового зернышка были найдены в подледниковом озере Мерсер, воды которого тысячелетиями оставались нетронутыми. Ранее исследователи могли изучать озеро лишь с помощью радаров, однако все изменилось в конце декабря прошлого года, когда американские ученые пробурили скважину и добрались до спрятанной подо льдом воды.

По словам микропалеонтолога из Университета Небраски-Линкольна Дэвида Харвуда, находка стала сюрпризом для биологов. Еще больше возросло удивление исследователей, когда они поняли, что некоторые из обнаруженных микроорганизмов обитают только на суше. 

Возможно, найденные в озере существа жили в прудах и реках Трансантарктических гор, которые находятся на расстоянии около 50 км от Мерсера. Рачки и тихоходки обитали в Антарктике в периоды потепления климата от 10 до 120 тыс. лет назад.

Похолодание убило жизнь на континенте, и льды задушили эти оазисы, отмечается на сайте Nature. Теперь генетики займутся изучением ДНК найденных животных, чтобы лучше узнать, как менялся климат, как в Антарктиде, так и на Земле в целом.


Валентина МАЙОРОВА
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