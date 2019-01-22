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Развеян миф о вреде поздних ужинов

Фото: www.globallookpress.com
Японские ученые признали такие приемы пищи безопасными для здоровья

Эксперты из Университета Окаямы сделали любопытное открытие. Оказывается, поздний ужин не так вреден для организма, как это было принято считать.

В рамках своего исследования специалисты более трех лет наблюдали за образом жизни 1573 добровольцев, сообщает BMJ Nutrition, Prevention & Health. При этом они фиксировали время приема пищи, их режим сна, а также показатели анализов крови.

После позднего ужина сразу шли в кровать около 16% испытуемых мужчин и 8% испытуемых женщин. Ученые отметили, что время приема пищи не отразилось на показателях сахара в крови участников эксперимента.

На этот фактор большее влияние оказывали вредные привычки, физические упражнения и кровяное давление. В итоге японские эксперты сделали вывод, что главную роль в уровне сахара в крови человека играет сама еда и ее калорийность, а вовсе не время ее употребления.

Ранее известный голливудский диетолог Джанет Томсон рассказал, как избавиться от ненавистных килограммов. В этом поможет цветная диета. Ее суть в том, чтобы в определенном соотношении употреблять продукты разных цветов. Если следовать инструкциям, за две недели можно скинуть до пяти килограммов.

Людмила ФОКАНОВА
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