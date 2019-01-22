Развеян миф о вреде поздних ужинов

Японские ученые признали такие приемы пищи безопасными для здоровья

Эксперты из Университета Окаямы сделали любопытное открытие. Оказывается, поздний ужин не так вреден для организма, как это было принято считать.

В рамках своего исследования специалисты более трех лет наблюдали за образом жизни 1573 добровольцев, сообщает BMJ Nutrition, Prevention & Health. При этом они фиксировали время приема пищи, их режим сна, а также показатели анализов крови.

После позднего ужина сразу шли в кровать около 16% испытуемых мужчин и 8% испытуемых женщин. Ученые отметили, что время приема пищи не отразилось на показателях сахара в крови участников эксперимента.

На этот фактор большее влияние оказывали вредные привычки, физические упражнения и кровяное давление. В итоге японские эксперты сделали вывод, что главную роль в уровне сахара в крови человека играет сама еда и ее калорийность, а вовсе не время ее употребления.

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