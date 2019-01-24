Жареные продукты признали смертельно опасными

Всего одна порция блюда увеличивает риск преждевременной смерти до 13%

Специалисты Университета штата Айова (США) назвали продукты, способные сократить жизнь. Наиболее вредными оказались жареные.

Ученые провели масштабный эксперимент с участием 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. За их здоровьем наблюдали более 18 лет, сообщает научный журнал The BMJ.

В течение этого времени эксперты оценивали влияние на здоровье человека 122 продуктов с учетом порций и частоты употребления пищи. Оказалось, что любители жареного на 8% чаще попадали в группу риска болезней сердца, чем те, кто не употреблял продукты в таком виде.

Первое место в антирейтинге заняла курица. Всего одна порция этого блюда увеличивает риск преждевременной смерти на 13%. Не стоит расслабляться и тем, кто часто есть жареную рыбу или другие морепродукты. Они приближают летальный исход на 7%. Ученые были удивлены такими выводам, ведь в сыром виде морепродукты обогащены полезными веществами.

Специалисты объяснили, что главный вред жареных продуктов заключается в самом процессе их приготовления. Так, например, при использовании оливкового масла негативный эффект для здоровья снижается.