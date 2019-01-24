Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жареные продукты признали смертельно опасными

Фото: pixabay.com
Всего одна порция блюда увеличивает риск преждевременной смерти до 13%

Специалисты Университета штата Айова (США) назвали продукты, способные сократить жизнь. Наиболее вредными оказались жареные.

Ученые провели масштабный эксперимент с участием 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. За их здоровьем наблюдали более 18 лет, сообщает научный журнал The BMJ.

В течение этого времени эксперты оценивали влияние на здоровье человека 122 продуктов с учетом порций и частоты употребления пищи. Оказалось, что любители жареного на 8% чаще попадали в группу риска болезней сердца, чем те, кто не употреблял продукты в таком виде.

Первое место в антирейтинге заняла курица. Всего одна порция этого блюда увеличивает риск преждевременной смерти на 13%. Не стоит расслабляться и тем, кто часто есть жареную рыбу или другие морепродукты. Они приближают летальный исход на 7%. Ученые были удивлены такими выводам, ведь в сыром виде морепродукты обогащены полезными веществами.

Специалисты объяснили, что главный вред жареных продуктов заключается в самом процессе их приготовления. Так, например, при использовании оливкового масла негативный эффект для здоровья снижается.

Людмила ФОКАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей