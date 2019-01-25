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Найден главный секрет появления рака

Фото: www.globallookpress.com
Больная клетка сама избавляется от "мусора"

Ученые австралийского Университета Монаша определили основной процесс во всех клетках человека, приводящий к старению и развитию онкологии. Они изучили естественный процесс в организме под названием аутофагия, который можно сравнить с "самоедством".

При этом механизме клетки распознают, поглощают и убивают все "ненужное": вирусы и бактерии, дефектные белки и прочее. Этот шлак клетка использует для получения энергии и веществ, необходимых для жизнеобеспечения.

Когда процесс аутофагии дает сбой, то клетки оказывают перегруженными собственными отходами. Это и может вызвать различные заболевания, в том числе и рак, сообщает Medical Xpress.

Чтобы убедиться в правильности своих выводов, ученые в рамках эксперимента "отключили" аутофагию в предраковых клетках. Выяснилось, что они продолжали делиться и вызывать смертельную болезнь.

Сейчас ученые разрабатывают препараты, которые должны регулировать рецепторы, работающие совсем не так, как считалось ранее. Эксперты уверены, что теперь необходимо разработать новые средства, учитывающие обнаруженный механизм.

Людмила ФОКАНОВА
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