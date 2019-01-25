Найден главный секрет появления рака

Больная клетка сама избавляется от "мусора"

Ученые австралийского Университета Монаша определили основной процесс во всех клетках человека, приводящий к старению и развитию онкологии. Они изучили естественный процесс в организме под названием аутофагия, который можно сравнить с "самоедством".

При этом механизме клетки распознают, поглощают и убивают все "ненужное": вирусы и бактерии, дефектные белки и прочее. Этот шлак клетка использует для получения энергии и веществ, необходимых для жизнеобеспечения.

Когда процесс аутофагии дает сбой, то клетки оказывают перегруженными собственными отходами. Это и может вызвать различные заболевания, в том числе и рак, сообщает Medical Xpress.

Чтобы убедиться в правильности своих выводов, ученые в рамках эксперимента "отключили" аутофагию в предраковых клетках. Выяснилось, что они продолжали делиться и вызывать смертельную болезнь.

Сейчас ученые разрабатывают препараты, которые должны регулировать рецепторы, работающие совсем не так, как считалось ранее. Эксперты уверены, что теперь необходимо разработать новые средства, учитывающие обнаруженный механизм.