Названы простые способы повысить иммунитет

Британские ученые рассказали о пяти правилах

Специалист по правильному питанию Рик Хэй дал рекомендации о том, как скорректировать свой рацион в период простуды и гриппа. Прежде всего эксперт советует употреблять шалфей и бузину.

В этих растениях содержатся вещества, укрепляющие дыхательную систему. Так, сироп бузины оказывает "волшебное" действие на ослабевший организм. По словам Рика, его прием облегчает симптомы простуды на четыре дня быстрее, чем другие средства, передает Healthista.

Также специалист рекомендует есть как можно более красочную еду. При этом Хэй подчеркнул, что окраска должна быть природной и естественной. Это свидетельствует о богатстве продукта витаминами, минералами и фитонутриентами.

Полезны зимой для организма и пряные овощные супы. Отлично согревают, обладают бактерицидными и противовирусными свойствами чеснок, орегано и имбирь. Кроме того, это очень вкусно.

Не стоит забывать в холодное время года и о ежедневном употреблении фруктов и овощных соков. Не помешает для повышения иммунитета при необходимости и прием витаминных комплексов. Выводы ученые сделали на основании исследований с участием 11 тысяч человек из 14 стран мира.