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Названо ужасное последствие недосыпа

Фото: www.globallookpress.com
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Ограничения сна ускоряют повреждения мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) сделали важное открытие. Они выяснили, что у людей, которые спят менее восьми часов каждую ночь, токсичные белковые скопления в мозге формируются на 50% быстрее.

Недосып ускоряет патологический процесс разрушения мозга. Именно это и наблюдается у жертв старческого слабоумия – болезни Альцгеймера. Взаимосвязь плохого сна и риска деменции была выявлена и раньше, но лишь теперь стало точно известно, как именно нехватка сна влияет на механизмы развития этого недуга.

Специалисты провели эксперименты с участием мышей и людей, сообщает журнал Science. Оказалось, что бессонница повышает скорость, с которой эти тату-белки распространяются по мозгу. Из-за появившихся нарушений человек начинает терять память.

Ученые пришли к выводу, что коварное заболевание можно приостановить уже на начальной стадии, если хорошо высыпаться. Отмечается, что тату-белки есть и в мозге здорового человека, но при определенных негативных состояниях они начинают "склеиваться". Это приводит к снижению когнитивной деятельности. 

Людмила ФОКАНОВА
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