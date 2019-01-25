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Раскрыта тайна страшной эпидемии

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазваны простые способы повысить иммунитет
Справиться с болезнью помогут новые исследования

Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке несколько лет назад весьма озадачила ученых – ранее эта болезнь была распространена лишь в Центральной Африке или Судане.

Тайну вируса под названием "Заирская Эбола", жертвой которого в 2014-2015 гг. стали свыше 11 тысяч человек, смогли раскрыть только сейчас. В Либерии у заброшенной шахты поймали летучую мышь, которая, скорее всего, была заражена этим вирусом, сообщает Science.

Исследователи пояснили, что смогли найти в организме животного не сам вирус, а примерно пятую часть его генома. Находка поможет понять, как распространяется болезнь в дикой природе и какие животные могут стать ее носителями. Ранее вопрос об источнике эпидемии и способах ее распространения десятилетиями ставил специалистов в тупик.

Теперь эпидемиологи намерены проверить, не являются ли также "резервуарами" Эболы насекомые, служащие пищей летучим мышам.

Пока лихорадка не думает отступать с Черного континента – ее жертвами уже стали более 400 человек в Демократической Республике Конго, и заболевание начинает распространяться на юг Африки, отмечает "МИР24".

Валентина МАЙОРОВА
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