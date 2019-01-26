Убивают фигуру: низкокалорийные напитки оказались вредными для худеющих

Организм стремится восполнить недостаток энергии

Американские ученые утверждают, что напитки с нулевым или минимальным содержанием калорий не дают диетического эффекта.

В исследовании приняли участие 22 тысячи человек, которые употребляли подобные газировки. Оказалось, что после принятия этого напитка они переедали, тем самым сводя на нет "пользу" от отсутствия калорий в жидкости, передает The Daily Mail.

По мнению ученых, это объясняется тем, что человек благодаря низкокалорийному продукту "получает право" съесть лишний кусок пищи. Кроме того, эти напитки абсолютно бесполезны и не оказывают положительного влияния на организм.