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Убивают фигуру: низкокалорийные напитки оказались вредными для худеющих

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗабыть о болезнях сердца поможет ряд продуктов
Организм стремится восполнить недостаток энергии

Американские ученые утверждают, что напитки с нулевым или минимальным содержанием калорий не дают диетического эффекта.

В исследовании приняли участие 22 тысячи человек, которые употребляли подобные газировки. Оказалось, что после принятия этого напитка они переедали, тем самым сводя на нет "пользу" от отсутствия калорий в жидкости, передает The Daily Mail.

По мнению ученых, это объясняется тем, что человек благодаря низкокалорийному продукту "получает право" съесть лишний кусок пищи. Кроме того, эти напитки абсолютно бесполезны и не оказывают положительного влияния на организм.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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