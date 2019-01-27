Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Забыть о болезнях сердца поможет ряд продуктов

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТаблетки больше не нужны: давление понизит лакомство
Стоит немного скорректировать питание - и риск умереть от сердечного приступа уменьшится

Список из пяти видов полезной еды открыли ученые Британской диетической ассоциации (BDA).

На первом месте – коричневый рис, ржаной хлеб, цельнозерновые макароны, овсянка и лебеда. Перечень помогающих бороться с болезнями сердца продуктов опубликовала газета Sunday Express.

Снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9 процентов помогают и блюда из бобовых. Всего 130 граммов ежедневно – и уровень плохого холестерина упадет на целых пять процентов. А все потому, что в бобовых много клетчатки, которая не дает ему усваиваться.

Для здорового сердца также нужен калий. Он содержится во фруктах и овощах.

Еще один жизненно важный продукт – рыба. Там также содержится калий. Кроме того, в дарах моря есть витамины B6 и B12 и жирные кислоты. Достаточно четыре раза в неделю побаловать себя рыбными блюдами, и риск сердечного приступа уменьшится на 21 процент, уверяют эксперты.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Был секретный звонок": планы США по госперевороту в Венесуэле случайно раскрыли

Вашингтон по телефону запустил революцию в стране

"Турецкий поток" оставит украинцев без газа

В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей