Забыть о болезнях сердца поможет ряд продуктов

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Список из пяти видов полезной еды открыли ученые Британской диетической ассоциации (BDA).
На первом месте – коричневый рис, ржаной хлеб, цельнозерновые макароны, овсянка и лебеда. Перечень помогающих бороться с болезнями сердца продуктов опубликовала газета Sunday Express.
Снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9 процентов помогают и блюда из бобовых. Всего 130 граммов ежедневно – и уровень плохого холестерина упадет на целых пять процентов. А все потому, что в бобовых много клетчатки, которая не дает ему усваиваться.
Для здорового сердца также нужен калий. Он содержится во фруктах и овощах.
Еще один жизненно важный продукт – рыба. Там также содержится калий. Кроме того, в дарах моря есть витамины B6 и B12 и жирные кислоты. Достаточно четыре раза в неделю побаловать себя рыбными блюдами, и риск сердечного приступа уменьшится на 21 процент, уверяют эксперты.
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