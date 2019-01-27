Невероятно: от рака спасает дешевое лекарство

У популярных в России таблеток обнаружили неожиданные свойства

Если пациенты с онкозаболеваниями будут принимать аспирин каждый день, это может повысить выживаемость до 78 процентов.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Эксперты проводили исследование в надежде найти взаимосвязь между выживаемостью раковых больных с мутировавшим геном PIK3CA и приемом пациентами нестероидных противовоспалительных лекарств. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Ученые проанализировали сведения о 266 больных с пятилетней выживаемостью. У все были злокачественные опухоли в области головы и шеи. При этом у 75 человек нашли в злокачественном образовании ген-мутант PIK3CA.

Именно у пациентов с таким измененным геном, которые полгода пили аспирин регулярно, шансы на пятилетнюю выживаемость резко возросли. С 25 до 78 процентов.