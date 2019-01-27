Невероятно: от рака спасает дешевое лекарство

Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Если пациенты с онкозаболеваниями будут принимать аспирин каждый день, это может повысить выживаемость до 78 процентов.
К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Эксперты проводили исследование в надежде найти взаимосвязь между выживаемостью раковых больных с мутировавшим геном PIK3CA и приемом пациентами нестероидных противовоспалительных лекарств. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Medicine.
Ученые проанализировали сведения о 266 больных с пятилетней выживаемостью. У все были злокачественные опухоли в области головы и шеи. При этом у 75 человек нашли в злокачественном образовании ген-мутант PIK3CA.
Именно у пациентов с таким измененным геном, которые полгода пили аспирин регулярно, шансы на пятилетнюю выживаемость резко возросли. С 25 до 78 процентов.
Вашингтон по телефону запустил революцию в стране
В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода