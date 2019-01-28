Любимый продукт оказался панацеей от рака

Распространенное домашнее животное позволит производить ценное и дешевое лекарство

Многие болезни появляются у людей из-за сбоев в выработке белков в организме. Восполнить их баланс помогают специальные синтетические таблетки. Шотландские ученые из Эдинбургского университета модифицировали кур, чтобы они несли лечебные яйца, действие которых сравнимо с эффектом от самых лучших препаратов.

Специалисты выделили у человека ген, нарушение работы которого приводит к артриту и некоторым видам онкологии, и вживили его в ДНК пернатых.

Как передает телеканал BBC, в результате первая же партия яиц ГМО-кур содержала два важных для иммунной системы людей протеина. Один под названием IFNalpha2a помогает в борьбе с вирусами и раком, другой – макрофаг-CSF – восстанавливает поврежденные ткани.

По информации телеканала "МИР24", новый способ лечения онкологии будет в несколько раз дешевле, чем нынешние препараты. Всего три яйца будет достаточно для того, чтобы больной почувствовал себя намного лучше.

К тому же этот способ можно будет использовать для спасения не только людей, но и домашнего скота.