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Найден неожиданный симптом рака

Фото:flickr.com/nationaleyeinstitute
Безобидные сигналы организма оказались вестниками опасного недуга

Постоянная боль в горле, возникающая не из-за простуды или гриппа, может служить признаком онкологического заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера, результаты работы которых опубликованы на Eurekalert. Исследовав более 800 пациентов, больных раком гортани, специалисты обнаружили, что более чем у 5% пациентов присутствовали такие симптомы, как постоянная боль в горле, хрипота и затруднения при глотании.

Проведенная работа поможет более точно выявлять рак гортани на ранних стадиях, так как теперь доктора будут уделять большее внимание комбинации симптомов, ранее считавшихся безобидными, считает один из авторов исследования, профессор Уилли Хамилтон.

За последние два десятка лет уровень заболеваемости раком гортани в мире вырос на 20%, напоминает "МИР 24". Четыре пятых заболевших этим недугом – мужчины.

Валентина МАЙОРОВА
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