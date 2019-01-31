В Антарктиде нашли гигантскую пещеру

Глобальное потепление вызвало неожиданные последствия

Американские ученые, используя данные NASA нашли в самом опасном леднике южного континента огромную полость.

Пещера сформировалась подо льдами западной Антарктиды, сообщает Science Alert. Глубина ее равна 300 м, а ее площадь сопоставима с площадью Манхэттена.

Ледяная пустота находится под ледником Туэйтса, который стремительно тает в последние годы. Отмечается, что пещера была найдена при помощи спутниковых снимков, а потом была исследована, "просветившим" толщу льда.

Специалисты считают, что пещера могла образоваться из-за растаявшего ледника. Теперь эксперты ждут новых исследований, чтобы проследить за динамикой процессов, протекающих под ледовым панцирем Антарктиды.

Таяние льдов самого южного континента уже назвали одной из главных угроз глобального изменения климата. Повышение уровня мирового океана способно самым радикальным образом изменить ландшафт нашей планеты.