Все гениальное - просто

Аэробные упражнения помогут сохранить когнитивные способности и даже могут сделать мозг значительно "моложе".

Ранее считалось, что регулярная физическая нагрузка помогает пожилым людям лучше справляться с вызовами, которые предъявляет возраст. Однако исследования ученых из Колумбийского университета показали, что аэробные занятия помогают улучшить мыслительные способности даже у двадцатилетних. При этом чем старше становится человек, тем большее значение приобретают для него посильные занятия спортом, отмечает портал GEN.

Более того, выяснилось, что физкультура не просто улучшает функции мышления, она способна воздействовать на структуру мозга, увеличивая толщину его внешнего слоя.

В проведенном исследователями эксперименте приняли участие 132 человека в возрасте от 20 до 67 лет. Участников поделили на 3 группы: одна 4 раза в неделю занималась аэробикой, вторая – стретчингом, третья делала упражнения на укрепление мышц кора.

Выяснилось, что аэробные упражнения оказались в 2 раза эффективнее для улучшения работы мозга. При этом 40-летние участники эксперимента, занимавшихся аэробикой, показали такие результаты, как будто "возраст" головного мозга уменьшился у них на 10 лет, а у 60-летних – даже на 20 лет.