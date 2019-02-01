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В Африке нашли руины древнего мегаполиса

Фото: pixabay.com
По оценкам специалистов, когда-то там проживали не менее 10 тысяч человек

Огромный затерянный город Квененг обнаружили археологи в ЮАР, недалеко от крупнейшего города страны Йоханнесбурга.

Древний мегаполис настолько плотно скрыт буйной растительностью, что отыскать его и оценить его размеры ученые из Университета Витватерсранда смогли только с помощью самых современных лазерных технологий. Ранее развалины античного города считали просто скоплением старых каменных хижин, отмечает Science Alert.

Специалисты отмечают, что эта находка имеет огромное значение для Южной Африки – ведь доколониальная история этой части континента слабо изучена из-за отсутствия письменных источников.

Город Квененг располагался на площади 20 кв. км, период его процветания пришелся на XV-XIX века. Археологи насчитали в городе множество улиц и широких проходов для скота, а в центре поселения нашли 2 больших участка общей площадью около 10 тыс. метров. По мнению экспертов, там находились краали – поселения с загонами для скота.

Город пришел в упадок из-за племенных междоусобиц, и память о нем исчезла.

Валентина МАЙОРОВА
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