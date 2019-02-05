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Раскрыт секрет победы над ВИЧ

Фото: www.globallookpress.com
Открытие позволит создать препарат, мешающий заразе проникать в организм

Ученые обнаружили "трюк", с помощью которого шимпанзе защищают себя от разрушения иммунной системы. Оказывается, эти животные не умирают от обезьяньей версии вируса иммунодефицита (ВИО), потому что в их организме содержатся особые вариации рецептора, который эта болезнь использует, чтобы уничтожить здоровые клетки.

Существует миф, что шимпанзе в Западной Африке заразили людей ВИЧ. Однако многие специалисты сомневаются в этой теории, так как вирус крайне редко оказывает негативное влияние на здоровье обезьян.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые изучили образцы крови 600 диких приматов и выяснили, что у шимпанзе есть не похожие друг на друга по структуре версии рецептора CD4, который ВИЧ и ВИО используют, чтобы проникнуть в здоровые клетки. Часть этих вариаций не дает вирусу заразить иммунные клетки.

Фото: pixabay.com

Эта особенность не только спасает конкретного примата от разрушений иммунной системы, но и не дает вирусу распространяться в популяции. У человека же нет такого защитного механизма.

Впрочем, исследователи отмечают, что мутации в рецепторе CD4 не являются залогом того, что обезьяна выживет. Шимпанзе так же быстро, как люди, становятся жертвами СПИДа, когда версия вируса оказывается "удачной" и как ключ к замку подходит к рецептору.

При этом "пересадка" генов приматов с "правильным" вариантом CD4 в клетки других обезьян и даже людей делала их более устойчивыми к вирусу. Теперь ученые надеются, что смогут создать лекарство от ВИЧ, либо препарат его блокирующий. 

Полина ИВАНОВА
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