Раскрыт секрет победы над ВИЧ

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Ученые обнаружили "трюк", с помощью которого шимпанзе защищают себя от разрушения иммунной системы. Оказывается, эти животные не умирают от обезьяньей версии вируса иммунодефицита (ВИО), потому что в их организме содержатся особые вариации рецептора, который эта болезнь использует, чтобы уничтожить здоровые клетки.
Существует миф, что шимпанзе в Западной Африке заразили людей ВИЧ. Однако многие специалисты сомневаются в этой теории, так как вирус крайне редко оказывает негативное влияние на здоровье обезьян.
В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые изучили образцы крови 600 диких приматов и выяснили, что у шимпанзе есть не похожие друг на друга по структуре версии рецептора CD4, который ВИЧ и ВИО используют, чтобы проникнуть в здоровые клетки. Часть этих вариаций не дает вирусу заразить иммунные клетки.
Эта особенность не только спасает конкретного примата от разрушений иммунной системы, но и не дает вирусу распространяться в популяции. У человека же нет такого защитного механизма.
Впрочем, исследователи отмечают, что мутации в рецепторе CD4 не являются залогом того, что обезьяна выживет. Шимпанзе так же быстро, как люди, становятся жертвами СПИДа, когда версия вируса оказывается "удачной" и как ключ к замку подходит к рецептору.
При этом "пересадка" генов приматов с "правильным" вариантом CD4 в клетки других обезьян и даже людей делала их более устойчивыми к вирусу. Теперь ученые надеются, что смогут создать лекарство от ВИЧ, либо препарат его блокирующий.
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